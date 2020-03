La mère de Kathy Griffin, Maggie décédée à 99 ans

Kathy Griffin ‘sa mère, Maggie, est décédée. Elle avait 99 ans.

La comédienne a partagé la nouvelle sur Twitter tard mardi soir tout en rendant hommage à sa maman, qui était une célébrité à part entière grâce à ses apparitions sur “Ma vie sur la liste D”, qui a duré six saisons.

“Ma maman, la seule et unique, Maggie Griffin, est décédée aujourd’hui”, a écrit Kathy. “Je suis vidé. Mon meilleur ami. Je tremble. Je ne serai jamais préparé. Je suis tellement reconnaissant que vous deviez faire partie de sa vie. Vous la connaissiez. Vous l’aimiez. Elle le savait. Oh , et bien sûr, elle est allée le jour de la St Patrick. “

Elle a également partagé une photo d’eux deux en train de boire un verre au bord de la piscine.

De nombreux amis et fans célèbres de Kathy lui ont également adressé leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

“Oh Kathy. Je suis vraiment désolée. Nous t’aimons”, a écrit Chrissy Teigen. Étoile Billy Eichner a parlé pour de nombreux fans quand il a dit: “Nous l’aimions.”

“Maggie Griffin Godspeed”, a tweeté Sharon Stone, “Désolé @kathygriffin pour votre perte.”

Jesse Tyler Ferguson a envoyé “des tonnes d’amour” à la manière de Kathy, tandis que Traci Lords a tweeté: “Oh chérie. Je suis vraiment désolée d’entendre cela. Je vous envoie, vous et votre famille, beaucoup d’amour.”

Kris Jenner a commenté sur Instagram, en écrivant: “Que Dieu bénisse précieuse Maggie et qu’elle repose en paix … t’aime Kathy.” Ross Mathews a ajouté: “Oh Kathy. Il n’y a pas de mots. Quelle belle relation vous partagez tous les deux. Je souhaite cette connexion pour tout le monde. Je me sens tellement chanceux que j’ai pu la rencontrer. Merci de la partager avec nous tous nous pourrions l’aimer même un peu autant que vous. Je vous aime. “

Selma Blair a écrit: “Oh Kathy! Je suis tellement désolée. Tellement désolée. Elle m’a toujours fait rire quand je vous ai regardés tous les deux. Ce chagrin sera profond. Et dur. Je suis sûr. Ressentez-le. Ça va diminuer. Et elle sera dans chaque bouteille de blanc que vous ouvrirez. Et partout ailleurs vous trouverez son esprit … envoyant de la force. Et des câlins massifs.

Maria Shriver a ajouté: “Je suis tellement désolée Kathy, je sais que perdre sa mère est l’un des coups les plus durs de la vie, pas de douleur comme ça, je sais que tu peux être doux avec toi-même, peut-être que tu as de l’amour autour de toi . “

Jack Black a laissé un emoji coeur bleu, avant que Gloria Estefan ne laisse un long commentaire.

“Je suis vraiment désolée, Kathy! Ta mère était un être humain très spécial et le lien que vous partagiez était unique en son genre”, a-t-elle écrit. “Vous êtes bénie de l’avoir si longtemps et elle a eu la chance de vous avoir. La douleur sera profonde et forte, mais seulement parce qu’il y avait tellement d’amour, de partage et d’engagement. Et le simple fait qu’elle soit allée à St. Patrick’s Day est son message d’adieu. Gardez votre cœur ouvert car je suis certain qu’elle continuera à envoyer des messages qui vous donneront la paix en sachant qu’elle est toujours avec vous, aimante et protectrice. Qu’elle repose en paix et vous ressentez la satisfaction de savoir que vous l’aimiez bien et que vous vous occupiez toujours d’elle. “

En janvier 2019, Griffin a révélé que sa mère souffrait de démence, partageant à quel point il était difficile de voir “l’esprit” si naturellement rapide, drôle et intelligent “de Maggie.”

“Pour ce qui est de sa situation actuelle, à ce stade, elle ne connaît que mon nom et je t’aime”, a-t-elle expliqué à l’époque. “Elle aimait rendre les gens heureux et faire rire les gens. Et croyez-moi, je sais qu’elle était la plus grande star … merci du fond du cœur de nous avoir donné toute une vie de souvenirs.”

Aussi déchirant que cela soit, je ressens le besoin de partager des informations importantes sur ma maman Maggie. J’ai toujours été honnête avec vous tous, mais celui-ci est vraiment difficile. La photo ci-dessous, prise en septembre, a été la dernière fois que j’ai pu avoir une conversation appropriée / cohérente avec elle. Ce n’est jamais facile pour un enfant, je sais que c’est une réalité à laquelle des millions de personnes sont confrontées chaque année. Mais quand il s’agit de ma mère, c’est particulièrement difficile parce que son esprit vif était tout. Ma mère a 98 ans et jusqu’à ces deux dernières années, elle était si forte qu’elle m’a toujours gardé sur mes orteils. Son esprit était si naturellement rapide, drôle et intelligent. Personne ne pouvait rien passer devant elle. Regarder ce glissement si rapide a été dévastateur, je veux vous assurer qu’elle ne souffre pas et qu’elle reçoit les meilleurs soins 24h / 24. Pour ce qui est de sa situation actuelle, à ce stade, elle ne connaît que mon nom et je vous aime. Je sais que beaucoup d’entre vous savent à quoi ressemble cette réalité … Je suis toujours aux prises avec elle. Une grande raison pour laquelle je partage cette nouvelle avec vous est que beaucoup d’entre vous ont demandé pourquoi je n’ai pas posté de vidéo de Maggie et de son chien bien-aimé Twinkle au cours des derniers mois. Vous comprenez maintenant pourquoi nous n’avons rien pu partager, voici un moment entre eux de cet été. Ce dont je suis le plus fier quand je viens à My Life On The D List, c’est que ce spectacle m’a donné l’occasion de montrer au monde à quel point mes parents étaient naturellement drôles. Quand les gens me disent qu’ils ont l’impression de connaître ma maman, je réponds toujours «oui! Elle n’a jamais présenté de spectacle, elle était le spectacle. Si vous avez déjà rencontré ma mère et demandé une photo, sachez que ce fut un plaisir autant pour elle que pour vous. Elle aimait rendre les gens heureux et faire rire les gens. Et croyez-moi, je sais qu’elle était la plus grande star … merci du fond du cœur de nous avoir donné une vie de souvenirs.

