La mère de Katy Perry a repéré une surprise de grossesse

Katy Perry a révélé que sa mère Mary Hudson avait gâché le dévoilement de grossesse élaboré qu’elle avait prévu pour sa famille en repérant l’annonce que sa fille pop star avait imprimée sur une étiquette de vin lors d’une visite à son domicile.

La pop star de 35 ans a ravi ses fans cette semaine lorsqu’elle a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son fiancé Orlando Bloom en abandonnant le clip de “ Never Worn White ”, qui lui montrait à la fin son berceau.

Katy a ensuite confirmé la nouvelle dans une vidéo Instagram suivante, admettant que c’était “probablement le plus long secret” qu’elle “ait jamais eu à garder”.

La chanteuse de «California Gurls» a également organisé une manière amusante d’annoncer à sa famille qu’elle allait avoir un bébé – en le faisant imprimer sur une étiquette de vin.

Mais sa mère Mary Hudson a déjoué le plan lorsqu’elle a repéré la bouteille de vin lors d’une visite impromptue à la maison de sa fille.

Parlant de la bonne nouvelle de l’émission de radio SiriusXM de Mikey Piff, Katy a déclaré: “Elle vient de venir et regardait mon vin, ce qu’elle ne fait jamais, et elle se dit” Qu’est-ce que c’est? ” Et c’est comme ça que ça s’est passé. Et je me suis dit “Eh bien, vous avez gâché la surprise”, mais je suppose que les mamans ont une intuition pas comme les autres, non?

Même si elle va devenir parent, Katy n’a pas l’intention de ralentir sa carrière musicale et a l’intention de rejoindre “la force des mamans qui travaillent là-bas”.

Elle a dit: “Je rejoins la force des mamans qui travaillent. Et c’est une force très forte! Et j’aime ce que je fais et ça n’a pas l’impression de travailler et ça m’apporte tellement de joie, donc je veux juste de continuer cet état de joie. ”

Le bébé est le premier pour Katy et Orlando, bien que l’acteur de 43 ans ait un fils de neuf ans, Flynn, avec son ex-femme Miranda Kerr.

