La mère de Pep Guardiola décède d’un coronavirus

Manchester City a confirmé que la mère du manager du club, Pep Guardiola, est décédée à l’âge de 82 ans des suites d’un coronavirus.

Le club de Premier League a confirmé la tragique nouvelle que la mère de l’entraîneur de 49 ans, Dolors Sara Carrio, est décédée d’une maladie respiratoire à Barcelone.

Dans un communiqué, le club a déclaré: “La famille de Manchester City est dévastée de signaler la mort de la mère de Pep, Dolors Sara Carrio, à Manresa, Barcelone, après avoir contracté un coronavirus. Elle avait 82 ans.

“Toutes les personnes associées au club envoient leurs plus sincères condoléances à ce moment très pénible à Pep, à sa famille et à tous leurs amis.”

Pep a récemment fait don de 920 000 £ (1 million d’euros) pour aider à lutter contre le coronavirus – également connu sous le nom de COVID-19 – dans son pays d’origine, l’Espagne.

L’ancien joueur et manager de Barcelone a fait un don à une campagne lancée par la Fondation Angel Soler Daniel et le Collège médical de Barcelone.

Un communiqué du collège a déclaré: “La campagne vise à collecter du matériel médical et des contributions financières des médecins collégiaux et de la population en général, pour l’achat d’équipements médicaux et d’équipements qui font actuellement défaut dans les centres de santé de Catalogne.

“Il contribuera également à financer la production alternative, par l’impression 3D et d’autres méthodes, de respirateurs et d’équipements de protection individuelle pour le personnel de santé.”

Le présentateur du match du jour, Gary Lineker, est une autre figure du monde du football qui fait un don financier dans la lutte contre le coronavirus, après avoir fait don de deux mois de son salaire à la Croix-Rouge britannique.

S’adressant à Twitter, il a écrit: “Décidé de faire don de quelques mois de salaire à @BritishRedCross, qui accomplit un travail vital pour les plus vulnérables pendant la crise du coronavirus.

“Sentez-vous incroyablement chanceux de pouvoir faire cela. Si vous souhaitez vous joindre à nous, ce serait grandement apprécié.”

