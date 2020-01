2020-01-21 18:00:05

La mère de Taylor Swift, Andrea, a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau alors qu’elle luttait contre le cancer du sein.

La mère de Taylor Swift a une tumeur au cerveau.

Le hitmaker «Shake It Off» a révélé que sa mère Andrea traverse actuellement une «période très difficile» alors que les médecins ont découvert la croissance de son cerveau alors qu’elle subissait récemment une chimiothérapie pour un cancer du sein.

S’adressant à Variety, la chanteuse de 30 ans a expliqué: “Alors qu’elle suivait un traitement, ils ont trouvé une tumeur au cerveau.

“Les symptômes de ce qu’une personne traverse quand elle a une tumeur au cerveau ne ressemblent en rien à ce que nous avons vécu avec son cancer auparavant. Donc, ça a été vraiment une période très difficile pour nous en tant que famille.”

Le récent diagnostic d’Andrea est la raison pour laquelle la tournée de Taylor “ Lover ” – qui devait durer toute l’année – a été raccourcie à quelques dates sélectionnées aux États-Unis et en Europe, car elle veut être là autant que possible pour elle.

Expliquant pourquoi elle a condensé sa prochaine tournée, elle a déclaré: “C’est la raison. Je veux dire, nous ne savons pas ce qui va se passer.

“Nous ne savons pas quel traitement nous allons choisir. C’était simplement la décision à prendre à l’époque, pour l’instant, pour ce qui se passe.”

S’ouvrir sur la santé de sa mère a été difficile car Taylor préfère garder sa vie personnelle près de sa poitrine quand il s’agit de ses proches.

Elle a ajouté: “Tout le monde aime sa maman, tout le monde a une maman importante. Mais pour moi, elle est vraiment la force directrice. Presque chaque décision que je prends, je lui en parle d’abord. Donc, évidemment, c’était vraiment très important de parler à propos de sa maladie. ”

Andrea a été diagnostiquée pour la première fois d’un cancer du sein en 2015 et, bien qu’elle ait terminé avec succès le traitement et soit ensuite entrée en rémission, elle a découvert que la maladie était revenue en mars 2019.

Taylor a utilisé la musique pour aider à faire face à la mauvaise santé d’Andrea et a écrit la chanson ‘Soon You Get Better’ pour son nouvel album ‘Lover’ en hommage à elle.

