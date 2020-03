2020-03-19 07:30:06

Lance Bass et son mari Michael Turchin se préparent pour une 10e tentative de FIV après huit rounds infructueux et leur dernier en date s’est soldé par une fausse couche.

La mère porteuse de Lance Bass a fait une fausse couche un petit garçon l’été dernier.

Le chanteur de 40 ans et son mari Michael Turchin ont passé près de deux ans à essayer de devenir parents et ont admis qu’il s’agissait d’une épreuve difficile, avec leur neuvième tentative de FIV la première fois que leur mère porteuse était enceinte, mais elle a tragiquement perdu la bébé à huit semaines.

Lance a déclaré: “Nous l’avons malheureusement perdu après huit semaines, ce qui arrive à presque tout le monde lorsque vous passez par la FIV. Je ne le savais même pas pendant que nous traversions cela, mais nous avons rencontré tellement de couples formidables qui ont la même histoire. Donc, vous ressentez beaucoup de soutien en sachant que d’autres personnes sont passées par là …

“Ce fut un processus très long, des années de préparation … Il y a eu beaucoup de hauts et de bas – bien plus de bas que de hauts.”

Le chanteur de * NSYNC a admis qu’il était difficile de ne pas essayer de “planifier” la vie de ses futurs enfants à chaque tentative de FIV, même s’il essayait de minimiser son excitation.

Il a ajouté à «Entertainment Tonight»: «Vous essayez de vous tromper pour ne pas vous exciter parce que vous savez que tout peut arriver à tout moment, en particulier dans les premières semaines où il y a une énorme possibilité que le [embryos] ne collera pas

“Vous continuez à vous dire cela et essayez de ne pas mettre vos espoirs en place, mais vous allez toujours avoir ces pensées dans le fond de votre cerveau où vous planifiez déjà leur vie. Surtout une fois que vous connaissez le sexe – vous ne peut s’empêcher d’avancer rapidement sur toute leur vie et d’imaginer à quoi ils ressembleront, avec qui ils pourraient se marier et toutes sortes de choses. ”

Le couple est toujours en train de “surmonter” son chagrin mais n’a pas perdu espoir et prévoit de procéder à son 10e cycle de FIV dans les prochains jours.

Lance a déclaré: “Neuf n’a pas fonctionné, alors maintenant nous sommes sur 10 et j’espère que la prochaine fois fonctionnera. J’essaie de ne pas m’en inquiéter.”

Si la 10e tentative ne fonctionne pas, Lance et Michael sont prêts à chercher d’autres moyens d’élever une famille.

Il a ajouté: “Bien sûr, dans un monde parfait, j’adorerais avoir mes propres enfants. Mais si cela ne veut pas dire dans les cartes, alors ce n’est pas dans les cartes et il y a beaucoup d’enfants qui ont besoin d’être adoptés. Donc, je ‘ Je ne suis pas opposé à aller de l’avant et à adopter si cela échoue la prochaine fois. “

