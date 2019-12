La mise à jour 'Insecure' de la saison 4 que vous attendiez

Les fans attendent avec impatience Peu sûr Saison 4. La série HBO a terminé sa troisième saison à la fin de 2018, et nous n'avons presque rien entendu depuis. Mais le 13 décembre, de nouvelles informations (enfin) sont apparues. Voici la dernière mise à jour sur Peu sûr Saison 4.

Le casting de «Insecure» lors d'une fête en 2017 | Photo de Randy Shropshire / . pour HBO

Que savoir sur la saison 4 d’Insecure

Dans une interview accordée en avril à Vulture, le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys, a déclaré que l'émission ne reviendrait pas avant 2020, citant le calendrier chargé de la principale dame Issa Rae.

"Eh bien, Issa est devenu une grande star de cinéma!", A déclaré Bloys à propos de Rae, qui est apparu dans le hit du box-office de 2019, Peu. "Nous ne sommes pas le premier endroit pour y faire face, mais lorsque vous travaillez avec des gens très créatifs et talentueux, il y a beaucoup plus de possibilités pour les gens de faire des choses. Issa, je pense, voulait en partie une pause pour y revenir frais. "

Heureusement, il semble que la saison quatre pourrait être diffusée au début de 2020 plutôt que plus tard, car le tournage est déjà terminé.

Le 13 décembre, l'actrice Amanda Seales a annoncé la nouvelle sur Instagram.

"Thassa envelopper @insecurehbo saison 4 pour le hardcore!" Seales a sous-titré une photo avec ses co-stars, Rae, Yvonne Orji et Natasha Rothwell. "À bientôt en 2020!"

De quoi parlera la saison 4 d’Insecure et qui reviendra?

Peu sûr Le showrunner Prentice Penny a déclaré à Refinery29 en octobre 2018 que les fans devraient s'attendre à beaucoup de drames. Au cours de la troisième saison, les meilleurs amis Issa (Rae) et Molly (Orji) ont commencé à sortir avec une paire de colocataires, ce qui pourrait provoquer des tensions dans leur amitié.

"Typiquement, nous avons toujours eu leurs relations comme 'Issa sort avec ce gars' et 'Molly sort avec ce gars.' Et jamais les deux ne se rencontrent en quelque sorte … ce qui est intéressant maintenant, c'est à quoi ressemblera cette amitié (dans une nouvelle situation)? »A expliqué Penny.

Le casting complet n'est pas clair, au moment de la rédaction. Mais nous savons que les femmes illustrées ci-dessus reviennent.

TBH, c'est même un choc que Seales est revenu. En septembre, Seales a fait la une des journaux pour avoir critiqué la publiciste de Rae pour avoir refusé de la laisser participer à une fête des Emmys destinée à célébrer le Hollywood noir.

"Elle n'a jamais été gentille avec moi", a déclaré Seales dans un épisode ultérieur de son podcast, Petites doses. «Elle a toujours eu une cécité, et elle a toujours semblé être gênée simplement par mon comportement, ma façon de communiquer avec elle, etc. À un certain moment, il est devenu: «Eh bien, ce n'est pas quelqu'un à qui je dois parler parce que je ne travaille pas pour elle, elle ne travaille pas pour moi. Il n'y a aucune raison pour que nous interagissions à toutes fins utiles. "Donc nous ne le faisons pas."

Seales a noté qu'elle avait essayé d'exprimer ses préoccupations à Rae, qui lui avait apparemment dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer.

Le drame a suscité de nombreuses réactions sur Twitter, dont une de Seales » Peu sûr co-vedette Sarunas J. Jackson. Dans un tweet maintenant supprimé, il a écrit: «Vous ne pouvez pas être un être humain irrespectueux ** et vous attendre à ce que les gens veuillent passer du temps avec vous. C’est assez simple. Asseyez-vous. "

Mais peut-être qu’ils ont réussi?

Quoi qu'il en soit, préparez le pop-corn. Peu sûr La saison 4 est en route.