La mission de Jimmy Life passe de «Justice Matters Most» à «Just Make Money»

[Spoiler Alert: Spoilers ahead for Better Call Saul,

Season 5, Episode 7]

Tout au long de Better Call Saul, nous avons regardé James McGill devenir lentement l’avocat du sleazeball Saul Goodman que nous aimions mépriser dans Breaking Bad. La route de Jimmy à Saul n’est cependant pas droite et étroite – et elle est remplie de moments poignants le long du chemin. Tout le voyage est rendu encore plus tragique parce que nous savons exactement où Jimmy finira.

La transformation de Jimmy est déjà assez mauvaise. Mais les fans sont tout aussi tristes de sa petite amie Kim Wexler, qui est notamment absente au moment où nous atteignons la chronologie Breaking Bad. Maintenant, les fans remarquent comment un cadeau de Kim met en évidence la différence entre qui était Jimmy et qui il est devenu.

Jimmy et Kim | Page Warrick / AMC / Sony Pictures Television

Kim a acheté à Jimmy une mallette lorsque son permis

rétabli

Après avoir suspendu son permis de pratiquer le droit, Kim achète à Jimmy un beau sac de travail en cuir pour célébrer enfin sa réintégration un an plus tard. Elle a mon monogramme personnalisé avec les initiales de Jimmy, JMM pour “James Morgan McGill”, et suppose que tout reviendra à la façon dont il était. Mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

Au lieu de cela, Jimmy change immédiatement son nom professionnel en

Saul Goodman, ce qui rend les choses très difficiles quand Kim lui donne la mallette

plus tard. Jimmy plaisante en disant que JMM peut défendre sa nouvelle devise, «la justice compte

plus.”

Jimmy est entraîné dans le cartel

Après que Kim et Jimmy se soient mariés, il lui avoue que sa récente

les clients sont membres d’un cartel mexicain de la drogue. Quand Jimmy se présente pour rencontrer

Lalo, récemment arrêté pour meurtre, Lalo pose des questions sur l’inscription

sur sa mallette.

Au lieu de «la justice compte le plus», Lalo suggère que Jimmy

la nouvelle devise devrait être «gagnez de l’argent». Malheureusement, ses paroles servent de

prédiction de ce qui va arriver dans le futur de Jimmy.

Il devra choisir entre la justice et l’argent

Bien qu’il soit habituellement à son jeu dans la salle d’audience, la conscience de Jimmy le dérange en voyant la famille de l’employé de Travelwire pleurer dans la section des spectateurs. Lalo a déjà promis que Jimmy devrait gagner beaucoup d’argent en travaillant pour lui et n’a pas bronché lorsque le juge a fixé la caution à 7 millions de dollars. Mais l’argent compensera-t-il de ne pas faire la bonne chose?

Plus tard, Jimmy et Kim parcourent en plaisantant des biens extravagants

annonces, mais Kim ne se rend pas compte que Jimmy est plus sérieux à ce sujet qu’elle

est. Au lit, Kim avertit Jimmy de travailler pour le cartel, et il convient que

c’est un mauvais plan. Mais les fans savent déjà qu’il finira par céder au

tentation.

Kim espère toujours que Jimmy fera la bonne chose

Obtenir

marié était une décision commerciale, mais cela ne change rien au fait que Kim

aime Jimmy et espère qu’il cessera de mentir et de tricher pour réussir. La mallette

est une représentation physique de cette croyance en sa bonté inhérente. cependant,

nous avons déjà vu que même quelque chose de bien – comme un cadeau sincère – peut être

tordu à des fins néfastes.

Les questions de justice se transformeront en un simple gain d’argent alors que les priorités de Jimmy changent de rendre la justice à gagner de l’argent.