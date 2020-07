La mort de Derek Shepherd n’a pas été aussi dévastatrice que vous vous en souvenez

La plupart des fans de Grey’s Anatomy vous diront que l’un des moments les plus dévastateurs de la série a été la mort de Derek Shepherd (Patrick Dempsey). Regarder Meredith Gray (Ellen Pompeo) câliner avec lui dans son lit après sa mort cérébrale prononcée était déchirant. Cependant, certains fans soulignent que ce n’était pas vraiment tragique.

Patrick Dempsey et Ellen Pompeo de Grey’s Anatomy | Ron Tom Walt Disney Television via .

Comment Derek Shepherd est-il mort sur « Grey’s Anatomy »?

L’épisode où Derek Shepherd est mort est un épisode que la plupart des fans de Grey’s Anatomy n’oublieront jamais. L’incident fatidique s’est produit dans la saison 11, épisode 21, et il était intitulé «Comment sauver une vie».

McDreamy était en route pour Washington D.C.pour quitter le projet de cartographie cérébrale du président lorsqu’il a été témoin d’un accident de voiture. Le médecin s’est rapidement arrêté pour aider. Il a fini par sauver une jeune fille, sa mère et un autre couple impliqué dans l’accident. Alors que Derek est sur le point de quitter les lieux, il est renversé par un semi-camion.

Shepherd a été emmené à l’urgence la plus proche; cependant, il ne pouvait pas parler. Alors que les médecins l’examinaient, Derek leur a inconsciemment dit qu’il avait besoin d’un scanner de la tête. Le Dr Penelope Blake (Samantha Sloyan) voulait effectuer une TDM, mais elle a été renvoyée par son assistant, le Dr Paul Castello (Mike McColl). À la consternation des téléspectateurs, McDreamy est amené en chirurgie sans scanner cérébral.

Au moment où les médecins ont découvert qu’il avait un élève soufflé, Shepherd s’est rendu compte qu’il était sur le point de mourir. Le neurochirurgien est arrivé trop tard à la salle d’opération et, alors que les téléspectateurs étaient assis sur le bord de leur siège à la maison, McDreamy a été déclaré mort cérébral.

Pourquoi la mort de Derek Shepherd n’a-t-elle pas été si dévastatrice?

Bien que l’épisode n’ait laissé aucun œil sec dans le salon de quiconque, les fans ont souligné que Meredith pourrait être mieux sans McDreamy. Maintenant que l’émission est hors saison, de nombreux téléspectateurs ont revu la série depuis le début, soulignant les nombreux défauts de Derek.

« Je ne supporte pas Derek », a écrit un fan sur Reddit. «Il blâme toujours Meredith pour leurs problèmes et détourne tous les problèmes qu’elle a avec lui. Il ment sur le fait d’avoir une femme. C’est son problème de ne pas accepter ses excuses. Il ne peut pas gérer ses défis de la vie; son empathie a des limites. Mais c’est son problème pour ne pas être émotionnellement stable. «

De nombreux fans sont d’accord avec le post original de Reddit. Bien que la mort de McDreamy ait été tragique et déchirante, le couple n’avait pas de bonnes relations.

« J’ai idéalisé totalement leur relation au cours des dernières saisons, mais après être revenu et avoir revu la série, il la retenait toujours », a ajouté un autre fan.

Si nous éliminons le fait qu’il ait laissé trois enfants sans père, les fans estiment que Meredith était mieux sans Derek.

« J’ai l’impression que c’était une relation totalement déséquilibrée », a écrit un spectateur. «Elle était stagiaire et il était son supérieur. Même après qu’elle lui ait dit d’arrêter de la poursuivre et que c’était inapproprié, il l’a toujours poursuivie et elle a fini par céder. »

Certains fans restent fidèles à la relation de Derek et Meredith

« Je reçois la haine de Derek », a écrit un autre fan. « Il est imparfait comme tous les autres personnages. Mais Meredith n’a pas toujours été un martyr dans cette relation. Elle aussi a eu ses moments. »

Alors que le sujet des fans qui n’aiment pas Derek revient souvent sur les forums de discussion, il y a toujours des téléspectateurs qui le défendent. Sa mort a été l’un des moments les plus déchirants de la série, même si de nombreux fans soulignent qu’il n’était pas un excellent match pour Meredith.