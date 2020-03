La mort de deux stars de «My Big Fat Gypsy Wedding» met en lumière le sort de santé mentale de ceux des communautés de voyageurs

My Big Fat Gypsy Wedding a été créée en 2010 au Royaume-Uni et a sauté de l’étang en 2011. Le spectacle, diffusé pendant trois ans aux États-Unis, a suivi la marche vers les mariages somptueux organisés par des membres de la communauté des voyageurs. Plus grand que nature et incroyablement somptueux, la préparation des fêtes a attiré et fasciné les fans d’émissions de télé-réalité, mais derrière les événements somptueux se pose un grave problème au sein de la communauté des voyageurs. La mort de Joe et Billy Smith, apparus dans la version britannique de la série en 2014, met en évidence ce problème.

Joe et Billy Smith meurent dans une apparente

pacte de suicide

Joe et Billy Smith sont apparus sur My

Big Fat Gypsy Wedding en 2014. Alors que la paire était présentée comme heureuse,

sain et un peu ostentatoire dans la série, quelque chose a clairement changé

les cinq ans depuis leur apparition dans la série. Selon les membres de la famille,

les jumeaux, qui avaient 32 ans au moment de leur mort, étaient incroyablement proches et

l’impression qu’ils ne pouvaient pas vivre les uns avec les autres. Les membres de la famille allèguent

crise de santé peut avoir provoqué le suicide de la paire

pacte.

Selon The Telegraph, Joe avait reçu un diagnostic de cancer. Bien que des membres de la famille affirment avoir été informés que l’homme de 32 ans avait été débarrassé de la maladie après avoir reçu une chimiothérapie, ils ne sont plus sûrs s’il disait la vérité. Les membres de la famille n’ont pas donné de détails sur le type de cancer dont il avait été diagnostiqué, ni sur les conséquences de son plan de traitement. Les frères ont été retrouvés décédés par leur oncle dans un champ local. Il est allé chercher les frères après avoir reçu une note indiquant leur emplacement. La nouvelle du suicide du frère a éclaté le 30 décembre.

Qui sont les Roms?

La communauté rom, souvent

considéré comme faisant partie de la communauté des voyageurs, a une histoire assez sauvage. Elles sont

serait originaire du nord de l’Inde, bien qu’il soit difficile de déterminer

leur pays d’origine exact. Au fil des siècles, le peuple rom

ont migré à travers l’Europe avec une grande partie de leur histoire d’origine perdue, mais

leur langue semble lier l’origine du groupe ethnique au nord de l’Inde.

Ils sont connus pour leur insularité

la culture et leur nature transitoire. Bien que de nombreux Roms modernes

ne vivent plus

mode de vie nomade, ils restent isolés, même lorsqu’ils sont

partie d’une grande ville moderne. Leur nature insulaire a probablement quelque chose à voir

avec la persécution à laquelle ils ont été confrontés dans le passé et continuent de faire face. Les Roms

les gens sont considérés comme un groupe marginalisé.

La communauté des voyageurs a un

taux de suicide

La communauté des voyageurs, parfois

connu comme Romani ou Romas, a apparemment un taux de suicide élevé, selon The

Examinateur de Washington. La publication a parlé avec un porte-parole du

communauté itinérante. Il a noté que «la vie peut être très difficile pour les Roms

et les voyageurs, et ils souffrent souvent en silence. ” Les jeunes hommes voyageurs semblent être les plus touchés.

Procession funéraire | Jonathan Brady / PA Images via .

Selon le

Irish Times, le taux de suicide chez les voyageurs

est six fois plus élevé que la moyenne nationale en Irlande. Pour les hommes

communauté, le taux de suicide est sept fois plus élevé que la moyenne. La raison derrière

le taux élevé de suicide est inconnu, mais des circonstances de vie difficiles semblent

jouer un rôle. Le taux de chômage dans la communauté des voyageurs est de 84% en

L’Irlande et la communauté ont également le taux de réussite scolaire le plus bas. UNE

le manque de soins médicaux et l’isolement peuvent également jouer un rôle dans le problème.