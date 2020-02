La mort tragique de la chanteuse de musique country Lindsey Lagestee laisse les fans dévastés

Le monde de la musique country pleure comme l’un des leurs, la chanteuse Dixie Crush, Lindsey Lagestee, est décédée des complications d’un tragique accident de voiture. Voici ce que nous savons sur Lagestee, sa vie et son héritage, et comment ses camarades de groupe et ses fans réagissent aux nouvelles dévastatrices.

Qui est Lindsey Lagestee?

Groupe Dixie Crush

La chanteuse country de 25 ans, Lindsey Lagestee, est décédée le lundi 17 février. L’accident s’est produit alors qu’elle se dirigeait vers Firewater Saloon à Chicago – où le groupe devait jouer le 14 février.

Selon un autre membre du groupe, Jim Nonneman, via Taste of Country, Lagestee a été touché en traversant la rue. Elle a ensuite été transportée à l’hôpital Advocate Christ à Oak Lawn, où elle a succombé à ses blessures.

“Elle venait de garer quelques pâtés de maisons pour le club auquel nous devions jouer”, a-t-il déclaré. “Elle est sortie de sa camionnette et se dirigeait vers le lieu où elle a été heurtée par une voiture.”

Lagestee est titulaire d’un doctorat de la Midwestern University avec un diplôme PharmD. Selon sa notice nécrologique, le membre fondateur de Dixie Crush a chanté le chant principal pour le groupe la nuit et publié le pharmacien le jour. Dixie Crush est un «groupe de country party» du Midwest, fondé en 2015. Depuis leur création, ils ont joué plus de 250 spectacles à travers les États.

Lagestee laisse dans le deuil ses parents, sœurs, grands-parents, nièces, neveux et son petit ami, Kevin Machak.

Ses coéquipiers sont accablés de chagrin

Dans un message sincère via Facebook, le groupe de Lagestee a partagé la nouvelle avec leurs fans.

“Certains d’entre vous ont peut-être déjà entendu la terrible nouvelle, mais c’est avec le cœur le plus lourd que nous partageons tristement le décès de Lindsey Renee lundi en raison de complications de l’accident de vendredi dernier”, a indiqué la publication, accompagnée d’une photo de Lagestee. .

Le message a continué: «Dès le début, tout le monde savait qu’elle était quelque chose de spécial. Son oncle Tony l’a décrite comme une supernova. Au-delà de sa belle voix, Lindsey avait juste un moyen de se connecter avec chaque public en laissant une impression indélébile. Non seulement elle donnerait une performance incroyable, mais après chaque spectacle, Lindsey sortirait de la scène, prendrait le temps de rencontrer tous ceux qui voulaient dire bonjour, prendre des photos et nouer des amitiés. »

Le message indiquait que Lagestee était une véritable professionnelle qui s’en fichait si elle se produisait pour «40 000 personnes à l’hippodrome d’Arlington, quelques milliers de personnes au Parkway Bank Park à Rosemont, quelques centaines de personnes lors d’un festival communautaire ou les 25 derniers clients. à 1h00 du matin dans un club “, ajoutant qu’elle chérissait chaque instant sur scène et mettait son cœur et son âme dans chaque chanson … chaque performance.”

Le message concluait: «Nos cœurs sont brisés par cette tragédie insensée.»

Les fans pèsent pour montrer leur amour et leur soutien

Avec la mort si soudaine de Lagestee, amis, famille et fans sont (on peut le comprendre) écrasés.

«Mon âme a été brisée. J’ai mal de savoir que Lindsey n’est plus avec nous », a commenté un autre chanteur, qui a déjà joué aux côtés de Langestee.

«C’est tellement déchirant! J’ai eu le privilège de vous voir jouer plusieurs fois et je suis fan. Lindsey avait la voix d’un ange, et maintenant elle est un ange. Je prie pour la paix et le réconfort pour vous tous ainsi que sa famille et ses amis », a déclaré une autre.

«Au-delà du cœur brisé pour vous tous et cette terrible perte. elle était définitivement la lumière dans la pièce et je suis bénie d’avoir pu la voir se produire il n’y a pas si longtemps ~ Prières et amour pour vous tous “, a ajouté un autre.

Et un autre a dit: “Je suis totalement incrédule !!! Une si belle âme, très terre à terre, elle nous manquera beaucoup. »

De toute évidence, Lagestee a laissé une impression durable sur beaucoup et nous manquera. Nos pensées vont à tous ceux qui l’ont connue et aimée pendant cette période difficile.