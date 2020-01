La musique de Yungblud l’a gardé calme

2020-01-28 12:30:08

La musique de Yungblud l’a aidé à être “un peu plus calme” car il a toujours beaucoup de choses en tête.

Le hitmaker de ’11 Minutes ‘attribue l’écriture de chansons pour l’avoir aidé à être “un peu plus calme” et admet qu’il se sentait “vraiment incompris” et qu’il “n’appartenait à rien” en grandissant.

S’adressant à MTV pour leur série d’interviews PUSH: Ones To Watch 2020, il a déclaré: “J’ai toujours beaucoup de choses en tête, beaucoup de pensées que je ne pouvais pas attraper et je pense que la musique leur a permis de soyez un peu plus calme.

“Quand j’étais plus jeune, je me sentais vraiment mal compris dans ma façon de penser. Je me sentais un peu comme si je n’appartenais vraiment nulle part. Mon cerveau voulait toujours aller dans ces endroits radicaux que les gens ne pouvaient pas nécessairement comprendre et je pense que je est sorti et a essayé de construire une communauté de personnes où il est normal d’être vous-même ici. ”

Pendant ce temps, le chanteur de 22 ans – dont le vrai nom est Dominic Harrison – avait précédemment révélé qu’il voulait être la voix d’une génération.

Il a dit: “Je veux être la rock star de la génération 2020. Les gens me conseillent toujours: ‘Ne dites pas que vous voulez être quelque chose, juste au cas où vous ne le seriez pas.’ Mais je n’ai pas peur de dire que je veux être le gamin rock pour eux. Je déteste quand les gens disent: “Le rock n’est pas cool”. Le rock est tellement cool. Verser son cœur est cool. ”

Après la sortie de son premier album en 2018, la base de fans de Yungblud s’est rapidement développée et il insiste sur le fait que ses followers font autant partie de sa musique et de sa pop que lui.

Il a expliqué: “Yungblud n’est pas seulement moi. C’est devenu une communauté et un peu de mouvement. Je suis 50% de Yungblud et les 50% restants sont eux. Si vous avez l’impression de ne pas le faire appartenez n’importe où, alors vous appartenez ici avec moi. Tout ce mouvement est si punk et rebelle – c’est punk d’avoir une communauté et de lutter contre la solitude. “

