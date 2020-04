La musique live est toujours accessible grâce à «MTV Unplugged at Home»

Le Coronavirus (COVID-19) est en train de ruiner l’ambiance de tout le monde en ce moment. La distance sociale est devenue un nouveau mode de vie pour le moment, ce qui signifie que des événements en direct comme des concerts ont été reportés dans un avenir prévisible. Heureusement, MTV existe pour combler le manque de performances musicales en direct.

Ces dernières années, MTV a ramené sa série classique MTV’s Unplugged. Pour répondre à notre nouveau style de vie dans l’isolement, le réseau musical a introduit une version mise à jour de la série redémarrée appelée Unplugged at Home.

MTV Unplugged | Simon Hofmann / Redferns via .)

L’original «MTV Unplugged»

En novembre 1989, le réseau musical a introduit une série où les artistes ont interprété des versions acoustiques dépouillées de leurs chansons les plus populaires. De Pearl Jam à Elton John, Paul McCartney, Bruce Springsteen et même Mariah Carey, les plus grands groupes musicaux de l’époque se sont rendus sur la scène Unplugged de MTV.

Lorsque le leader du Nirvana, Kurt Cobain, est apparu dans la série cinq mois avant sa mort en 1993, la série a décollé. Pendant deux décennies, le spectacle a publié de nouvelles performances semi-régulièrement jusqu’à son arrêt en 2009.

En septembre 2017, Shawn Mendes a ramené la série à la vie. Avant la sortie de la “version 2.0” de la série, Amani Duncan, vice-président principal MTV de la musique et responsable de la musique pour “Unplugged”, a déclaré à Variety, “le capital marque est toujours aussi fort. Cela nous donne l’occasion de ramener la nostalgie et de recruter également un consommateur entièrement nouveau qui ne sait peut-être pas ce qu’était “Unplugged” parce qu’il n’est pas né. “

Maintenant que personne ne peut quitter son domicile pour se produire devant un public, MTV savait qu’il lui fallait pivoter. Grâce à la technologie moderne et aux médias sociaux, ils ont pu introduire une autre itération de Unplugged.

MTV présente «Unplugged at Home»

Étant donné que tout le monde est invité à rester à la maison, la série MTV suit le même format avec une grande différence – les performances sont réalisées depuis les maisons de chaque artiste.

MTV’s Unplugged at Home a coïncidé avec la campagne #AloneTogether de Viacom. Cette initiative de médias sociaux sensibilise les jeunes à l’importance de l’éloignement social lors d’une pandémie.

Wyclef Jean a fourni le premier set de 10 minutes de la série devant son énorme aquarium le 20 mars. Il a ouvert avec «Si j’étais président». L’ancien chanteur des Fugees a également joué «Gone Till November» et «Hips Don’t Lie», sa collaboration avec Shakira.

JoJo a également eu une session Unplugged at Home, où elle a interprété des tubes comme «Too Little Too Late» et «Man». Des performances supplémentaires seront annoncées à une date ultérieure.

D’autres artistes musicaux se tournent vers la diffusion en direct

Les retombées de la pandémie de COVID-19 ont forcé le report ou l’annulation d’innombrables tournées et festivals de musique. Pour divertir les fans (et eux-mêmes), les artistes se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs talents. Neil Young, Willie Nelson et Ben Gibbard ont utilisé les médias sociaux pour diffuser en direct des concerts à domicile pour leurs fans.

En plus du lancement par MTV de Unplugged at Home, Rolling Stone a lancé une série IGTV appelée «In My Room». Jusqu’à présent, la série a présenté la légende des Beach Boys Brian Wilson et Angelique Kidjo, lauréate d’un Grammy.

«In My Room» diffuse de nouveaux épisodes trois fois par semaine à 15 h. EST. Retrouvez MTV Unplugged at Home sur la chaîne YouTube de MTV, ainsi qu’Instagram et Twitter.