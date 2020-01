La nation célibataire torréfie absolument Peter Weber pour cette raison après l’épisode de la nuit dernière

Au cours de l’épisode d’hier soir de The Bachelor, Peter Weber s’est retrouvé au milieu d’un drame sérieux. Alayah Benavidez est revenue pour remettre les pendules à l’heure sur son personnage et Weber lui a demandé de rejoindre la maison. Il lui a également donné la date du groupe rose. Plusieurs des autres candidats étaient bouleversés car Alayah n’a pas participé à la date du groupe. Et ils ont fait savoir à elle et à Weber qu’ils n’étaient pas contents.

Peter Weber | Paula Lobo / ABC via .

Weber a également eu un rendez-vous avec Champagne Kelsey lors de l’épisode d’hier soir. Les deux semblaient passer un bon moment et être «sur la même longueur d’onde» quant à ce qu’ils veulent de la vie. Mais Bachelor Nation était plus concentré sur la tenue de Weber que sur la date elle-même. Il était vêtu d’un col roulé noir qui a reçu beaucoup d’attention des fans de Bachelor.

Bachelor Nation réagit au col roulé noir de Peter Weber

Il semble que de nombreux téléspectateurs de licence ne sont pas des fans de col roulé.

“QUI A MIS PETER DANS UN TURTLENECK non seulement non”, a tweeté un fan.

“Excusez-moi Peter, a appelé Joey Tribbiani, il veut récupérer son col roulé”, a écrit un autre.

“Ce qui est pire? Alayah revient ou le col roulé de Peter? “, A écrit un autre fan.

Certains fans obtenaient de grandes vibrations de slam-poésie.

“Peter a l’air de ressentir beaucoup de sentiments dans ce col roulé noir”, a tweeté une personne.

“Peter ici essayant d’être le slam de la poésie Steve Jobs avec ce col roulé”, a écrit un autre fan de Bachelor.

Et, bien sûr, il y avait de nombreuses références à Steve Jobs et The Rock.

“Le col roulé de Steve Jobs ne fonctionne pas pour Peter”, a écrit un autre.

Plusieurs fans pensent simplement que Weber dans un col roulé n’est pas “IT”.

«Qui choisit les tenues des peters. je suis désolé mais ce pull de grand-père et ce cou de tortue de cul maladroit n’est tout simplement PAS. IL. Désolé Pete », a écrit un fan.

«Le styliste de Peter doit savoir que le col roulé n’est pas ça», a convenu un autre.

Certains fans étaient là pour le col roulé de Peter Weber

Mais au milieu de toute la haine des cols roulés, il y avait quelques fans qui creusaient vraiment l’ambiance de Weber.

“Nous sommes ici pour Peter dans un col roulé”, a écrit un fan.

“Quelqu’un peut-il créer un compte Twitter dédié au col roulé de Peter”, a tweeté un autre.

“Criez à Peter pour avoir ramené des cols roulés après cette parodie”, a écrit un autre fan avec une photo de Nick Viall dans un col roulé plus grand que nature au cours de sa saison.

Jusqu’à présent, il semble que de nombreuses tenues de Weber aient été inspirées par les pilotes. Nous devrons attendre et voir si un autre col roulé fait son apparition ou s’il continuera sur la route des vestes de bombardier et des aviateurs. Quoi qu’il en soit, nous sommes sûrs que Bachelor Nation nous fera savoir ce qu’ils en pensent.

