La nomination de Dexter Fletcher à la BAFTA est “ gratifiante ”

Dexter Fletcher trouve ses nominations «Rocketman» BAFTA «gratifiantes».

L’acteur et réalisateur de 54 ans a réalisé le biopic Sir Elton John qui a été nominé pour quatre gongs – dont le meilleur film britannique – lors de la cérémonie de remise des prix au Royal Albert Hall de Londres dimanche (02.02.20), et il a a dit qu’il était très reconnaissant pour la reconnaissance du “travail acharné” de l’équipage.

S’exprimant sur le tapis rouge lors de l’événement, il a déclaré: “C’est une excellente soirée. Nous sommes reconnus, quatre nominations. C’est extrêmement excitant, la route a été longue, nous sommes sortis il y a longtemps et nous sommes toujours dans le la conversation autour de lui est vraiment bonne. Je sais combien de travail acharné tout le monde a mis dans ce film, je sais mieux que quiconque. C’est gratifiant que la nomination soit pour le meilleur film britannique, parce que c’est représentatif de tous ceux qui ont joué leur rôle. ”

Dexter a déjà été nominé pour les meilleurs débuts britanniques il y a sept ans en 2013, et bien qu’il pense avoir connu une ascension “fulgurante” en tant que réalisateur, il dit que ses trois décennies de carrière d’acteur ont aidé à “jeter les bases”.

Il a ajouté: “C’est vraiment excitant. Il n’y a pas de succès du jour au lendemain bien sûr, je l’ai fait … J’étais là pendant un bon moment avant cela. Certes, pas en tant que réalisateur, mais j’aime à penser ces 30 ans J’ai passé en tant qu’acteur a aidé à jeter les bases de cela. Mais je comprends ce que vous voulez dire, et c’est fulgurant à cet égard, c’est vraiment rapide. J’ai eu de la chance avec les projets que j’ai choisis et les acteurs que j’ai travaillé avec.”

Pendant ce temps, Dexter ne s’attaquera pas à un autre film musical, après avoir affronté «Rocketman» et «Bohemian Rhapsody».

Interrogé sur la légende musicale dont il aimerait faire un prochain film, il a répondu: “On me le demande de plus en plus souvent. Je n’ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je pense que j’ai doit s’éloigner des comédies musicales et des biopics. ‘Eddie the Eagle’ est un biopic, et ‘Bohemian Rhapsody’ est un biopic, et ‘Rocketman’ est une comédie musicale fantastique. Donc non, je n’ai pas de réponse pour vous, je suis peur.”

