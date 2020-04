La note émotionnelle de Dan Levy pourrait vous faire pleurer plus que la finale

Après six saisons, Schitt’s Creek a pris fin. Bien qu’ils savaient que cela allait arriver, les fans ont été complètement bouleversés et émus à l’idée de la fin de la série. Le casting du célèbre spectacle a également exprimé sa tristesse. Dan Levy est allé sur Twitter hier pour partager l’une des notes d’adieu les plus touchantes de l’histoire finale.

Qu’a dit Dan Levy?

Dan, qui a joué le rôle de David Rose dans la série, a co-créé Shitt’s Creek avec son père, Eugene Levy. Ainsi, le spectacle touche à sa fin, particulièrement dur pour lui.

“Cette émission a été l’amour de ma vie au cours des sept dernières années”, a-t-il écrit dans une note publiée sur Twitter. “Apprendre à raconter ces histoires, à construire ces personnages et à les voir grandir a été un privilège dont je serai toujours reconnaissant.”

“Travailler avec ce casting et cette équipe brillants et profiter de la lueur de leur talent extraordinaire pendant six saisons incroyables est ce que je vais le plus manquer”, a-t-il poursuivi. «Nous avons bâti une famille sur ces décors et il est rassurant de savoir que le temps ne changera jamais cela. Je vous aime plus que vous ne le saurez jamais. »

Il a également été extrêmement reconnaissant envers les téléspectateurs qui ont permis à l’émission canadienne décalée de durer aussi longtemps.

“Quant à nos téléspectateurs, partager ce spectacle avec vous, regarder votre champion, en parler à vos amis, annoncer ses messages d’amour et d’acceptation avec tant d’empathie et de passion … c’est quelque chose que je n’oublierai jamais”, a-t-il dit. m’a dit. «Les histoires que vous avez partagées avec moi au fil des ans m’ont fait rire et pleurer et me sentir habilité à continuer de faire des choses qui signifient quelque chose.»

«Vous m’avez appris que la télévision a le pouvoir non seulement de rassembler les gens de manière profonde et inspirante, mais aussi de changer les conversations et, par conséquent, de changer des vies. Je sais que vous avez certainement tous changé le mien. Merci d’avoir pris le temps de votre vie bien remplie pour regarder notre émission. Je suis éternellement reconnaissant pour ce temps que nous avons passé ensemble. Voici de nombreuses autres histoires et de nombreux souvenirs, quels qu’ils soient. ”

Eugene a également écrit une note d’adieu sur Twitter.

«Un remuement de fin de série passionnant à notre équipe et casting BRILLIANT, @CBC, @PopTV, @ ITV et @netflix. Mais notre plus grand merci DROIT DU COEUR va à nos FANS bien-aimés! Je n’aurais pas pu le faire sans vous », a-t-il tweeté.

Réactions des fans à la finale

De toute évidence, les fans étaient tristes de voir la série se terminer, mais étaient satisfaits de la façon dont les scénarios se terminaient.

“#SchittsCreek pourrait bien avoir réussi la finale parfaite de la série”, a tweeté une personne.

«David a trouvé un véritable amour», a écrit une autre personne. «Alexis a retrouvé son indépendance. Moira a trouvé un travail basé sur le mérite. Johnny a trouvé l’acceptation basée sur la connexion. »

«Peut-être que j’avais juste besoin de pleurer de toute façon, mais la finale de la série et le merveilleux résumé m’ont vraiment frappé fort. @SchittsCreek nous a réunis à une époque où tant de choses sont incertaines. Merci très cher @danjlevy, vous, bel être humain brillant », a déclaré un autre fan.