La notoriété post-Jacko de Jarvis Cocker était “ problématique ”

La vie de Jarvis Cocker est devenue “problématique” après sa fameuse protestation de Michael Jackson aux BRIT Awards 1996.

La star de 56 ans est montée sur scène lors des BRIT Awards 1996 lors de la performance du défunt thriller “ Thriller ” de “ Earth Song ” – qui a vu des images d’enfants affamés projetés sur un écran alors que le chanteur était décrit comme un Christ- comme une figure adorée par ceux qui l’entouraient – et bien qu’il reste fidèle à ses actions, il a admis que la notoriété qu’il avait reçue par la suite était difficile.

Il a déclaré: “Cela m’a propulsé à un niveau de notoriété qui a rendu la vie quotidienne assez problématique. Mais c’était de mauvais goût et personne d’autre n’allait rien y faire.

“Donc, à partir de cette position, je peux penser que c’était une bonne chose d’avoir fait, mais cela m’a quand même foutu.”

Jarvis est monté sur scène et a agité les fesses devant le public et il est étonné que l’incident – qui l’a vu détenu par la police pour suspicion d’agression avant d’être libéré sans inculpation – soit encore souvent mal mémorisé.

Il a déclaré au magazine MOJO: “La plupart des gens semblent convaincus que je suis parti. Euch! Quelle idée.”

Pendant ce temps, Jarvis a vraiment eu sa première discussion sur le sexe avec son fils Albert, âgé de 16 ans, et bien qu’il ne soit pas sûr que l’adolescent ait trouvé l’échange utile, il a été “utile” pour l’ancien leader de Pulp.

Il a dit: “La première chose, bien sûr, c’est qu’il a commencé à rire. Pourtant, j’étais content de l’avoir fait. Si cela lui a été utile, je ne sais pas. Cela m’a été utile.”

Le hitmaker “Common People” a déjà dit à quel point il était “désagréable” d’avoir trouvé la performance de Jackson.

Il a dit: “J’étais juste assis là à le regarder et à me sentir un peu malade, parce qu’il est là en train de faire son acte de Jésus.

“Et je pouvais en quelque sorte voir – Il me semblait qu’il y avait beaucoup d’autres personnes qui en quelque sorte le trouvaient désagréable aussi, et j’ai juste pensé:” La scène est là, je suis ici et vous pouvez réellement faire quelque chose à ce sujet et dire que c’est une charge de déchets si vous vouliez. ”

.