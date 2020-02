La nouvelle chanson de Taylor Swift ‘Only the Young’ a des fans sérieusement divisés

Le documentaire de Taylor Swift, Miss Americana, est officiellement sorti sur Netflix et dans certaines salles aujourd’hui. Le film cherche à explorer la vie de Swift au cours des deux dernières années alors qu’elle tente de trouver sa place dans le monde. Le film a déjà été vu par des milliers de fans fidèles de Swift et a même déclenché des rumeurs de fiançailles. Mais, comme Swift est un génie du marketing et des relations publiques, elle a également inclus une nouvelle chanson à découvrir aux côtés du documentaire.

Taylor Swift | Neilson Barnard / .

Documentaire de Taylor Swift, Miss Americana

Miss Americana explore de nombreux thèmes, mais l’un des plus importants est que Swift trouve sa voix politique. En tant que personne qui est restée politiquement neutre pendant la grande majorité de sa carrière, Swift a pris la parole et a déclaré son allégeance au parti démocratique. Elle avoue dans le documentaire qu’elle voulait être «du bon côté de l’histoire» avant de finalement parler de son point de vue dans une publication Instagram. Parce que la politique était au premier plan de son esprit pendant plusieurs années, Swift a fait ce qu’elle fait le mieux et a écrit une chanson sur certains de ses sentiments. Sa nouvelle chanson «Only The Young» cherche à encourager les jeunes à continuer de se battre pour ce en quoi ils croient.

Ce qui a inspiré Swift à écrire Only The Young

«Je l’ai écrit après les élections de mi-mandat, alors qu’il y avait tant de jeunes qui se sont rassemblés pour leur candidat, que ce soit un sénateur ou un membre du Congrès ou une membre du Congrès. Il était difficile de voir tant de gens se sentir comme s’ils avaient fait de la prospection, tout fait et essayé si dur. J’ai vu beaucoup d’espoirs de jeunes déçus. Et j’ai trouvé que c’était particulièrement tragique, parce que les jeunes sont ceux qui ressentent les pires effets de la violence armée, des prêts étudiants et qui essaient de comprendre comment commencer leur vie et comment payer leurs factures, et le changement climatique, et sont nous allons à la guerre – toutes ces situations horribles auxquelles nous sommes confrontés en ce moment », a déclaré Swift à propos de la nouvelle chanson dans une récente interview avec Variety.

Alors que la chanson met en lumière un problème important et met en valeur Swift utilisant enfin son incroyable plateforme pour quelque chose de bien, elle apparaît largement comme polarisante. Les fans semblent avoir des opinions vraiment fortes sur la chanson, qu’elles soient positives ou négatives. Alors que certains aiment vraiment l’air et le trouvent accrocheur, d’autres pensent qu’il est incroyablement juvénile, surtout sur le plan lyrique. «C’est la raison pour laquelle elle est artiste de la décennie. Elle utilise son art comme pouvoir. C’est pourquoi je l’aime », a commenté un fan à propos de la chanson.

Les fans ont des réactions mitigées à propos de la nouvelle chanson

«Elle a cette ambiance nostalgique, mélancolique et magique pour beaucoup de ses chansons. J’aime cela. Comme «c’était triste mais ça en valait la peine», un autre fan a écrit, louant la nouvelle chanson. Mais tout le monde n’a pas été impressionné. «Les paroles sont nulles, mais la chanson est entraînante. Red, Speak Now et Fearless me manquent », a écrit une personne, faisant référence à ses albums les plus anciens. “Je me considère comme un grand fan, mais je ne me vois pas réécouter cette chanson”, a écrit une autre Swiftie à propos de la chanson vedette du documentaire.

D’autres ont ajouté que Swift essayait de plaire à un public trop large, ainsi la qualité de son écriture diminuait. Ils ont estimé que cela était apparent dans «Only The Young» ainsi que dans son dernier album, Lover. “Elle a des paroles qui affectent vraiment (surtout sur rouge, imo, mais aussi sur intrépide et certains parlent maintenant, et puisqu’ils tiennent des années plus tard, je vais supposer que je ne pensais pas seulement qu’ils étaient bons parce que je était jeune) mais sa qualité d’écriture de chansons a considérablement diminué car elle essaie d’être à la fois plus adulte et de faire appel à la génération croissante que vous ne M’AUREZ PAS! et False God sur le même album autrement », a écrit une personne. De toute évidence, la nouvelle chanson n’est pas la tasse de thé de tout le monde. Une chose que nous dirons à propos de Swift est que, quoi qu’il arrive, elle suscite toujours un certain type de réponse, et, pour le meilleur ou pour le pire, elle rend rarement l’art qui est oubliable.