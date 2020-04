La nouvelle émission de téléréalité de Netflix sera votre prochaine obsession

Si vous pensiez qu’il était temps que vous ayez une nouvelle obsession Netflix, vous auriez raison. Maintenant que le battage médiatique entourant Tiger King, Murder, Mayhem et Madness est terminé et que nous avons déjà découvert que l’amour peut parfois être aveugle (sauf si vous êtes Jessica Batten et Mark Cuevas), Netflix vous propose une nouvelle émission de téléréalité que vous sont sûrs de terminer 24 heures après sa sortie. Too Hot to Handle est l’ultime émission de téléréalité de rencontres, sauf qu’elle a une énorme tournure. Les candidats doivent rester à l’écart.

Trop chaud à manipuler | Instagram @ haley.cure

Qu’est-ce que «Trop chaud à gérer»?

Si vous voulez comprendre à quoi ressemblera Trop chaud à gérer, pensez à ce qui se passerait si Êtes-vous le seul et Love Island avait un bébé. Il y a toutes vos troupes classiques. De jeunes célibataires chauds sont réunis dans la maison pour trouver l’amour en été. Mais, une fois que le casting arrive, ils découvrent que cette expérience de rencontres ne ressemblera à aucune de celles qu’ils ont déjà essayées auparavant.

Dans cette émission, toutes les formes de sexe (y compris l’auto-satisfaction) sont complètement interdites. Si l’un d’entre eux se livre à des activités interdites, il perdra de l’argent du prix de 100 000 $.

“Nous sommes en rééducation sexuelle”, explique un membre de la distribution dans la bande-annonce. “Tout ce que nous avons à faire, c’est de garder notre pantalon!”

Combien d’épisodes est «Trop chaud à gérer?»

Netflix aime faire certaines de ses émissions de télé-réalité chaque semaine, ce qui signifie qu’il déploie de nouveaux épisodes chaque semaine. Trop chaud à gérer ne sera pas comme ça. Les huit épisodes de l’émission ont été téléchargés sur Netflix aujourd’hui. Les épisodes durent moins d’une heure, donc si vous cherchez une frénésie de week-end rapide, ça pourrait être ça.

Qui héberge le spectacle?

Chaque émission de rencontres a une chose en commun, ils ont tous un hôte. Que ce soit Chris Harrison ou Vanessa et Nick Lachey, les séries de rencontres ont généralement besoin de quelqu’un pour faire avancer la série. Too Hot to Handle prend un tour sur l’amour à l’ère moderne et utilise un appareil appelé Lana comme hôte. Lana est un gadget semblable à Alexa qui informera les participants des nouvelles et comptera le nombre d’infractions commises par les invités.

Comment les candidats gagnent-ils de l’argent?

On ne sait pas encore exactement comment les candidats gagneront l’argent, mais il est très clair comment ils peuvent le perdre. Chaque acte sexuel leur fera perdre une somme d’argent variable. Un makeout enlèvera 3 000 $ du prix alors que quelque chose comme le sexe coûterait jusqu’à 25 000 $.

Comment est organisé le spectacle?

Il y aura une série d’ateliers conçus pour faire tomber les candidats les uns pour les autres. Au cours de la saison, les candidats seront récompensés pour leur croissance personnelle et pourront parfois enfreindre les règles.

Combien de candidats sont sur le spectacle?

Too Hot to Handle réunira une dizaine de candidats du monde entier. Il y aura de nouveaux ajouts tout au long de la saison pour faire bouger les choses comme dans toute bonne émission de télé-réalité.

Prêt à commencer à regarder?