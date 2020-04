La nouvelle maison de Gisele Bundchen et Tom Brady «manque d’intimité»

2020-04-10 13:30:04

Le nouveau manoir de Gisele Bundchen et Tom Brady à Tampa, en Floride, manque d’intimité.

Le mannequin de 39 ans et Tom, 42 ans, ont récemment déménagé dans l’État à la suite de son passage de la franchise NFL des New England Patriots aux Tampa Bay Buccaneers – mais Tom admet que leur transition n’a pas été entièrement transparente.

Il a expliqué: “Là où j’habitais à Chestnut Hill, j’ai été assez privé pendant longtemps.

“J’ai donc oublié, d’une certaine manière, que les gens pouvaient monter jusqu’à votre maison. Vous ne pouviez pas monter jusqu’à ma maison où j’habitais à Chestnut Hill. Ici, ils pouvaient s’arrêter à l’arrière de la maison.

“C’est un peu différent parce que quand vous sortez dans l’arrière-cour, il y a beaucoup de bateaux qui se sont arrêtés et des gens à l’avant.”

Malgré cela, le couple aimé est enthousiasmé par la prochaine phase de sa vie.

Tom a déclaré au magazine People: “Cela a fonctionné parfaitement pour moi d’être ici et de commencer ma vie ici.”

Le mois dernier, Gisele a insisté sur le fait que la ville de Boston sera “toujours” dans son cœur.

La mannequin a dit qu’elle lui manquerait “ses amis, le beau changement de saison et les trajets jusqu’au stade” avant le déménagement de Tom à Tampa.

Gisele – qui a Vivian, sept ans, et Benjamin, 10 ans, avec la star du sport – a écrit sur son compte Instagram: “Quelle promenade a été la dernière décennie. Boston a été si bon pour nous et sera toujours dans nos cœurs. Nous gardera à jamais de merveilleux souvenirs. Nos enfants sont nés et ont grandi là-bas et nous avons noué des amitiés spéciales pour durer toute une vie. . Merci à tous ceux qui ont si bien soutenu mon mari et notre famille pendant toutes ces années. Vous nous manquerez! (Sic) “

