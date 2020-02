La Nouvelle-Orléans remplace Lucas Black alors que le nouveau venu Charles Michael Davis est promu en série régulière

NCIS: La Nouvelle-Orléans a promu Charles Michael Davis à une série régulière malgré les premiers rapports qu’il était invité-star. Davis va sans aucun doute faire bouger les choses en tant qu’agent spécial Quentin Carter. Le personnage contribue à combler le vide depuis le départ de Lucas Black en 2019. Voici le scoop.

Que signifie le rôle de «NCIS: La Nouvelle-Orléans» pour Charles Michael Davis dans «Younger»?

Charles Michael Davis | Jason Mendez / .

Vous pouvez reconnaître Charles Michael Davis pour ses autres projets tels que The Originals, Chicago P.D., For the People, Grey’s Anatomy ou The Game. Le rôle récurrent récent de Davis a été celui de Zane Anders sur TV Land’s Younger de 2017 à 2019.

Les fans de Younger pourraient entendre la nouvelle de la promotion de Davis dans NCIS: La Nouvelle-Orléans et se demander ce que deviendra Zane. La saison 6 de la série a laissé le personnage et l’intérêt romantique de Kelsey Peters (Hilary Duff) prêts pour une relation. Cela disparaîtra-t-il?

Jusqu’à présent, les jeunes producteurs n’ont pas abordé ce qui deviendra le personnage de Davis. TV Line a suggéré que Davis puisse rester sur Younger et alterner son horaire pour s’adapter aux deux émissions. Cela reste à voir.

Davis peut-il vraiment remplacer Lucas Black dans «NCIS: New Orleans»?

NCIS: La Nouvelle-Orléans s’installe dans une nouvelle nuit – les dimanches à 22 h – le 16 février, retour du hiatus. L’introduction de Davis est prévue pour l’épisode du 8 mars dans lequel Davis “Quentin Carter est présenté comme” charmant, confident, même à juste titre arrogant “.

Un agent spécial a été transféré à la demande de Dwayne Pride (Scott Bakula) pour résoudre un problème. De multiples sources affirment que Quentin est irritant pour les autorités.

Le personnage est censé combler le vide que l’agent spécial des Black Christopher LaSalle a laissé quand il a été tué hors de la série. Au son des traits de caractère de Quentin Carter, c’est tout le contraire de LaSalle, que les fans peuvent aimer ou détester.

“Nous savions que nous avions besoin de quelqu’un d’excitant qui pourrait défier l’équipe – et Pride”, a déclaré à TV Insider le producteur exécutif de la Nouvelle-Orléans, Christopher Silber.

“Quentin a cette histoire de passer d’un poste à l’autre, de faire de grandes choses, mais de faire chier quelqu’un et de se déplacer à nouveau.”

Davis a fait ses débuts dans la modélisation

L’acteur de Dayton, Ohio n’a pas commencé avec des rôles dans une série à succès comme NCIS: New Orleans. Ses débuts ont commencé avec l’agence de talents Actors, Models, and Talent for Christ (AMTC), qui a fermé ses portes après 35 ans.

Au cours de son temps de modélisation pour les campagnes imprimées et les publicités, il est devenu le visage de marques comme Nike, Footlocker, etc. Son premier rôle d’acteur en 2005 faisait un peu partie. En 2011, Davis avait décroché un rôle récurrent dans Switched at Birth.

Dans l’émission à succès The Originals, Davis avait solidifié sa place sur la scène de la Nouvelle-Orléans, car c’est là que l’émission a été filmée. Le retour de Davis dans la région pourrait être compliqué.

La place de Davis dans le monde du NCIS reste à voir. Les fans prendront le personnage ou ressentiront davantage la douleur de l’absence de Black. Quoi qu’il en soit, Davis fera sans aucun doute une entrée et nous sommes là pour ça.

NCIS: la Nouvelle-Orléans revient le dimanche 16 février à 22 h sur CBS.