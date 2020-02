La nouvelle «planète des singes» pourrait être un signe troublant des choses à venir

Préparez-vous pour un retour sur la planète des singes.

L’acquisition de Fox par Disney a marqué un changement sismique dans l’ensemble de l’industrie. Alors que les cinéphiles se sont concentrés sur la façon dont cela affecterait l’univers cinématographique Marvel, l’accord a également entraîné une consolidation majeure du système de studio. Soudain, l’un des plus grands studios de l’histoire du cinéma a disparu.

Depuis lors, de nombreux experts de l’industrie ont réfléchi à la façon dont Disney allait changer la société anciennement connue sous le nom de Fox à l’avenir. Une façon consiste à éliminer le nom «Fox» des divisions nouvellement renommées 20th Century Studios et Searchlight Pictures. Mais, comme nous l’avons déjà appris, Disney annule également certains projets et dépoussière certaines anciennes propriétés de Fox, telles que Planet of the Apes.

Andy Serkis à la première de «War for the Planet Of The Apes» à New York | Ben Gabbe / .

L’histoire longue de plusieurs décennies de la série «La planète des singes»

Pendant des années, la franchise Planet of the Apes a été l’une des plus fiables de Fox. Le thriller de science-fiction de 1968 avec Charlton Heston reste un repère bien-aimé pour le genre. Mais les quatre suites, les séries télévisées en direct et les séries animées qui ont fait fond sur son succès dans les années suivantes sont moins connues.

Planet of the Apes a même subi un remake 2001 rentable quoique mal reçu. Ce film de Tim Burton était destiné à relancer la série, mais les plans de suite ont échoué peu de temps après. Pendant une bonne décennie, le remake a vidé la franchise de son public. Mais vous ne pouvez pas garder un bon singe en bas, apparemment.

En 2011, Rise of the Planet of the Apes a redonné vie à la série. Surprenant à la fois les fans et les critiques, ce redémarrage a apporté un nouveau souffle à la franchise. Ce film et ses deux suites racontent l’histoire de César (Andy Serkis), leader de la révolution des singes, et comment son espèce domine la Terre.

Le nouveau film est-il le premier des nombreux redémarrages de l’ancienne franchise Fox?

Bien que la récente trilogie Planet of the Apes raconte une histoire contenue, de nombreux fans espéraient qu’un nouveau film pourrait continuer. Hélas, Disney a annoncé le développement d’une nouvelle planète des singes. Malgré une certaine confusion au début sur la façon dont le film s’intégrera avec ses prédécesseurs, il devient clair que le film du scénariste / réalisateur Wes Ball (The Maze Runner) redémarrera à nouveau la série.

De nos jours, les nouvelles d’un nouveau redémarrage de la franchise ne sont pas vraiment bouleversantes. Cependant, compte tenu de la bonne réception de la récente trilogie, adopter cette approche avec Planet of the Apes est au mieux déroutant. Probablement, Disney choisit de repartir à neuf avec la série après son acquisition de Fox. Mais par cette logique, ce redémarrage pourrait être le premier de plusieurs en cours de route.

Avant son acquisition à Disney, Fox avait un certain nombre de franchises préférées des fans à son nom. Alors, combien d’entre eux la maison de la souris a-t-elle l’intention de redémarrer? Nous savons déjà que Disney + travaille sur un redémarrage de Home Alone. Ensuite, Disney a une série télévisée Die Hard en préparation, qui mettra l’accent sur un jeune John McClane.

Le MCU présentera bientôt sa propre version des X-Men. Et une série télévisée Ice Age est en route pour Disney +. Mais nous ne savons toujours pas ce que les studios du 20e siècle prévoient pour d’autres séries Fox populaires telles que Alien, Alvin et les Chipmunks, Night at the Museum ou Independence Day. À l’exception notable d’Avatar, les cinéphiles pourraient être dans un flot de redémarrages pour des séries qu’ils apprécient depuis des années, voire des décennies.

Pourquoi redémarrer ‘Planet of the Apes’ est maintenant le meilleur des cas

Si c’est vraiment la façon dont les studios du 20e siècle envisagent de s’attaquer aux propriétés Fox, alors Planet of the Apes aurait pu s’en tirer facilement. De nombreux fans considèrent la trilogie dirigée par Serkis comme un point culminant de la série. Et le redémarrer maintenant gardera au moins le caractère sacré de cette trilogie intacte.

Plutôt que de diluer ce que le réalisateur Rupert Wyatt et Matt Reeves ont accompli, une nouvelle planète des singes vivra ou mourra selon ses propres mérites. Vraiment, la série n’a pas vraiment besoin d’un autre redémarrage. Mais pour être honnête, nous ne savons toujours pas grand-chose de ce que Ball et son équipe nous réservent.

Après tout, personne ne pensait que Rise of the Planet of the Apes pourrait réinventer la franchise d’une manière aussi innovante. Peut-être – contre toute attente – qu’une nouvelle planète des singes justifiera sa propre existence. Compte tenu de tous les redémarrages provenant des studios du 20e siècle, nous ne pouvons qu’espérer que ce soit le cas.