La nouvelle série Quibi de Reese Witherspoon célèbre les «féroces reines» dans la nature

En tant que maman, Reese Witherspoon est occupée à pratiquer la distance sociale et à enseigner à son plus jeune fils à faire du vélo. Mais en tant que femme d’affaires, elle jongle avec plusieurs projets.

Elle vient de célébrer la sortie de Little Fires Everywhere sur Hulu, résultat de sa collaboration avec la collègue actrice Kerry Washington. Avant cela, Witherspoon s’est associé à Jennifer Anniston pour The Morning Show sur Apple TV +, et le producteur a produit Truth Be Told sur le réseau.

Elle dirige également une marque de style de vie, Draper James, et a lancé une société de médias, Hello Sunshine. C’est une femme occupée, mais Witherspoon a également trouvé le temps de faire une série pour Quibi.

Reese Witherspoon est la voix de «Fierce Queens»

Ce titre vous attrape-t-il? La curiosité peut tirer le meilleur parti de vous pour le spectacle Quibi qui explore les reines dans leurs habitats naturels autour de la Terre. Tout tourne autour des animaux. Fierce Queens a été développé par BBC Studios et présente Witherspoon en tant que narrateur.

«Présentée par Reese Witherspoon, cette série nature explore les fabuleuses femelles du règne animal. Des reines de fourmis aux guépards rapides, ils appellent les coups de feu dans leur monde et s’assoient au sommet de la hiérarchie sociale, ce qui leur vaut le titre de “ reines féroces ”. vous les histoires d’histoire naturelle les plus dramatiques d’un point de vue féminin nouveau. “

Selon la BBC, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir des créatures de l’air, de la terre et de la mer, y compris des baleines, des suricates, des lucioles et des hyènes.

sur le partenariat avec Quibi, Witherspoon

Alors qu’elle a les mains pleines avec une liste de programmes dans le domaine du divertissement, Witherspoon a déclaré à Vanity Fair qu’elle devait changer les choses dans sa carrière.

Elle attribue à son mari Jim Toth, son aide à la «réimaginer». Cette sortie avec Quibi fait partie de son nouveau voyage dans la narration.

Le producteur exécutif de Queens, Jo Shinny, est ravi de la

projet. Par un média de la BBC

«Nous sommes ravis d’avoir remporté notre première commande Quibi et de faire partie de cette initiative de radiodiffusion innovante et unique. Nous avons hâte de révéler le comportement étonnant des puissantes reines féroces du monde naturel. “

Quibi – abréviation de «quick bites» – est spécialisé dans le contenu abrégé qui est affiché en morceaux de 7 à 10 minutes chacun. L’application de streaming vidéo est conçue pour fonctionner uniquement sur les téléphones mobiles.

Quibi prévoit de supprimer plus de 8 000 éléments de contenu dans son

première année, qui comprend des films et des spectacles de Steven Spielberg, Idris Elba, Kiefer

Sutherland, Jennifer Lopez, Don Cheadle et Guillermo de Toro.

Chaque série se déroulera selon son propre horaire quotidien ou hebdomadaire. Les spectateurs

peut s'attendre à tous les genres: comédie, horreur, docuseries, concours de réalité, drame,

nouvelles, et plus encore.

Les utilisateurs peuvent s’inscrire à l’option publicitaire de Quibi pour 4,99 $ par mois ou à la version sans publicité pour 7,99 $ par mois. Au lancement, 50 spectacles seront disponibles. Actuellement, Quibi propose une offre spéciale de précommande où vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 90 jours. Fierce Queens fait ses débuts le 6 avril.