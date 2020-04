La nouvelle version du professeur X ne ressemblera pas à ce que nous avons vu auparavant

Dans les versions de Patrick Stewart et de James McAvoy du chef des X-Men Charles Xavier, le professeur était une figure faisant autorité qui avait ses défauts. Aussi intelligent qu’il était, il pouvait parfois être un peu trop convaincu de sa propre sagesse et prendre des décisions erronées.

Maintenant, une théorie Marvel suggère que lorsque le professeur X fera son apparition éventuelle dans l’univers cinématographique Marvel, il sera plus “manifestement” défectueux en essayant de dissimuler ses méfaits. On pourrait également affirmer que cela s’est déjà produit dans un film que beaucoup de gens n’ont pas vu: Dark Phoenix.

Patrick Stewart contre James McAvoy: En quoi étaient-ils différents?

Patrick Stewart visite le studio SiriusXM Hollywood | Emma McIntyre / .

Patrick Stewart a joué le professeur dans les films X-Men des années 2000 et encore dans X-Men: Days of Future Past lorsque l’ancien et le nouveau calendrier se croisaient. Sa version de Charles était le vieux chef raté, quelqu’un qui avait été à plusieurs reprises dans le quartier et qui avait acquis beaucoup d’expérience. Il a eu ses échecs, ce qui a conduit à son éventuelle apparition fragile dans Logan, qui a fermé la porte sur l’ancienne chronologie des X-Men.

Charles de James McAvoy, vu dans X-Men First Class, X-Men Apocalypse et Dark Phoenix, était tout aussi brillant intellectuellement, mais il était plus enclin à exposer les défauts de Charles. Il pouvait être un chasseur de jupes dans ses premiers jours, et sa vanité l’a amené à croire que ses capacités télépathiques étaient moins importantes que sa capacité à marcher.

Il est possible de lire ceci comme le Charles qui est finalement devenu Patrick Stewart et Stewart était bon pour cacher ses faiblesses passées.

Ces faiblesses sont apparues dans Dark Phoenix, ce qui a révélé qu’il avait altéré l’esprit de Jean Grey, érigeant des barrières mentales dans le but de la protéger des traumatismes, mais cela se retournait mal lorsque Jean devenait le Phoenix sombre et ne pouvait pas contrôler son amélioration pouvoirs. Charles doit tenir compte de ses actions bien intentionnées mais erronées à un degré qu’il n’avait jamais fait auparavant.

À quoi ressemblerait le professeur X du MCU?

Parmi les nombreuses théories de fans autour de Reddit, le professeur du MCU sera un type plus vulnérable et arrogant.

Le fan qui l’a suggéré écrit: «Le professeur X du MCU sera plus manifestement défectueux dès le début que l’une des versions précédentes. Comme la représentation de Dumbledore par Michael Gambon dans les derniers films de Harry Potter, Xavier aura plus de caractère et sera plus manipulateur et malhonnête envers ses alliés et ses étudiants. “

Ce fan a en outre suggéré que si ce Xavier signifierait finalement bien, ses méthodes malhonnêtes le mettraient en conflit avec d’autres super-héros, y compris The Avengers. Un autre fan a demandé si cela serait plus imparfait que le Charles of Days of Future Past, se référant vraisemblablement à la version McAvoy.

Un autre fan a répondu: «C’était un homme bon traversant une période difficile, pas un homme intrinsèquement malhonnête qui se battait pour une bonne cause.»

La malhonnêteté inhérente à Xavier qui a eu lieu à Dark Phoenix n’est pas mentionnée.

À quel moment les X-Men apparaîtront-ils dans le MCU?

Tout cela dépend de la présence des X-Men dans le MCU, et personne ne sait quand ce sera. Si Kevin Feige le sait, il ne le dit pas, comme toujours, mais il a déjà dit que cela prendrait un certain temps avant que les anciens personnages de Fox n’apparaissent. Cela correspond aux questions sur la relance d’anciennes émissions de Netflix comme Daredevil, que Marvel n’est peut-être pas très pressé de faire.

En d’autres termes, Feige et son équipe semblent être les plus intéressés à faire des films et des émissions sur des personnages que le public du cinéma n’a pas vus, ou que le MCU a déjà introduits, plutôt que de redémarrer les tentatives antérieures d’autres producteurs. Étant donné que Dark Phoenix a bombardé, gagnant moins de 100 millions de dollars aux États-Unis, il y a probablement un sentiment général que ni Marvel ni la plupart du public n’a faim d’un nouveau Charles, même imparfait.