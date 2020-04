La nouvelle vidéo de «Star Wars» donne vie au scénario de Duel of the Fates de Colin Trevorrow

Star Wars: The Rise of Skywalker aurait peut-être encore gagné 1 milliard de dollars au box-office. Mais à peu près n’importe quelle mesure, le film n’a pas livré la conclusion passionnante à la saga Skywalker que Lucasfilm avait promis. Après tout, le réalisateur J.J. Le retour d’Abrams dans la franchise après que The Force Awakens ait remporté les pires critiques de tous les films en direct de Star Wars.

Les fans se sont donc demandé à quoi aurait ressemblé Star Wars: Episode IX sous la direction de Colin Trevorrow. Le cinéaste de Jurassic World était à l’origine attaché pour diriger et co-écrire le dernier épisode de la trilogie de la suite. Mais il a quitté le projet en 2017 en raison de différences créatives. Néanmoins, une première version de son script a fuité peu après la sortie de The Rise of Skywalker.

Maintenant, une nouvelle vidéo offre aux fans la meilleure chance à ce jour de voir sa version divulguée du script prendre vie.

Le panneau «Star Wars: The Rise of Skywalker» à la célébration de Star Wars | Daniel Boczarski / . pour Disney

“Star Wars: The Rise of Skywalker” n’a pas répondu aux attentes

L’un des plus gros problèmes que certains fans ont avec Star Wars: The Rise of Skywalker est son apparence de mépris pour une grande partie de ce que l’auteur / réalisateur Rian Johnson a fait dans The Last Jedi. À plusieurs reprises, Abrams semble contredire le film de Johnson, bien que le co-auteur Chris Terrio assure aux fans que ce n’est pas le cas.

Pourtant, la division qui traverse la trilogie de la suite donne à The Rise of Skywalker l’impression qu’il a du mal à plaire à tous les fans de Star Wars. Le meilleur exemple de cela est peut-être le retour spontané de l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid). Alors que la trilogie de la suite avait mis en place Kylo Ren (Adam Driver) en tant que Big Bad, The Rise of Skywalker ressuscite un vieux méchant à la place.

Ce changement narratif soudain a provoqué un effet d’entraînement dans les médias Star Wars. Avec peu d’explications dans le film, les bandes dessinées et les romans ont tenté de combler les nombreux trous de l’intrigue déchirés par le retour de Palpatine. Peut-être que Lucasfilm contrôle les dégâts pour apaiser les fans laissés insatisfaits de l’endroit où The Rise of Skywalker laisse les choses.

La version des fans de «l’épisode IX» a presque eu lieu

Grâce au script divulgué, les fans ont beaucoup appris sur ce que Trevorrow avait prévu pour son film Star Wars. Intitulée Star Wars: Duel of the Fates d’après le morceau emblématique de John Williams de The Phantom Menace, l’histoire s’est révélée sensiblement différente de The Rise of Skywalker. Plus particulièrement, Trevorrow comprenait plus de Leia et un rôle considérablement réduit pour Palpatine.

La chaîne YouTube populaire Mr. Sunday Movies a monté une vidéo animée qui tente de visualiser Duel of the Fates. Basée sur un concept art divulgué de la version du film de Trevorrow, la vidéo incorpore beaucoup d’humour dans son récit du script alternatif. Mais cela aide également les fans à visualiser l’épisode IX qui ne s’est jamais produit.

Certes, Abrams a été limité par la mort réelle de Carrie Fisher et la pression de lier toute la saga Skywalker en neuf parties. Certains fans préféreront peut-être sa version à celle de Trevorrow. Pourtant, quelle que soit leur préférence, la nouvelle vidéo présente une opportunité intéressante d’imaginer comment Star Wars aurait pu se terminer entre différentes mains.

“Star Wars” doit s’éloigner de la saga Skywalker

De nos jours, il ne semble pas que les fans de Star Wars soient d’accord sur beaucoup de choses. Mais peu importe ce que fait The Rise of Skywalker, il est clairement temps d’aller dans une nouvelle direction. Quarante ans consacrés à une seule famille sont devenus un fardeau pour la saga. Et plus d’histoires comme The Mandalorian pourraient offrir la chance de découvrir de nouveaux coins de la «galaxie loin, très loin».

Pour l’instant, on ne sait pas quand le prochain film Star Wars arrivera. Nous ne savons même pas lequel des nombreux concepts annoncés et annoncés sera le premier. Mais les fans avides de plus d’histoires ont beaucoup à attendre. Entre la série Disney + et la gamme de romans et de bandes dessinées The High Republic récemment annoncée, Star Wars ne va pas disparaître de sitôt.