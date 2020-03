La nuit romantique de Justin Bieber dans

2020-03-03 11:30:06

Justin Bieber a célébré son récent anniversaire avec une soirée “romantique” avec sa femme Hailey.

Justin Bieber a fêté son anniversaire avec une nuit “romantique”.

Le hitmaker de “ Changes ” a révélé que sa femme Hailey Bieber avait prévu une nuit tranquille pour le couple alors que Justin marquait son 26e anniversaire le 1er mars.

S’exprimant dans le segment Burning Questions du Ellen DeGeneres Show, Justin a déclaré: “Ma femme a très bien aménagé ma maison et elle a fait jouer un film. C’était comme cette nuit vraiment romantique … elle est devenue un style de planificateur de mariage sérieux chose et a tout fait avec des bougies. C’était magnifique et plutôt cool. ”

Le jour de son anniversaire, Hailey a rendu hommage à son “meilleur ami” Justin.

S’adressant à Instagram, elle a écrit: “Joyeux anniversaire meilleur ami. Merci d’avoir mis un sourire sur mon visage tous les jours. Je t’aime.”

Le couple a été franc au sujet de leur relation, le tueur à gages “Désolé” admettant qu’il craignait d’être “infidèle” à sa femme et était “extrêmement nerveux” avant de poser la question parce que c’était un “engagement sérieux”.

À propos de ses sentiments à l’époque, il a expliqué: “J’étais extrêmement nerveux. Je sentais, comme, par le passé, nous parlions, vous savez, de moi posant la question et j’avais l’impression qu’elle dirait oui. Donc, je n’étais pas ‘ t vraiment nerveux à propos du dicton oui, mais la chose est juste, comme, je pense que j’étais plus nerveux à propos, “Est-ce que je vais prendre cet engagement? Suis-je capable de prendre cet engagement en tant qu’homme et de pouvoir honorer, vous tu sais ce que je dis?

“Parce que, vous savez, c’est un engagement sérieux quand vous dites que vous allez aimer quelqu’un pour le meilleur, pour le pire et, comme, être fidèle. C’est énorme. Suis-je capable de faire ça? Et donc, je pense que c’est vraiment avec quoi je me battais. “

Mots clés: Justin Bieber, Hailey Bieber

Retour au flux

.