La nuit surréaliste de Billie Eilish aux Grammys

2020-01-27 12:30:05

Billlie Eilish a admis que son succès aux Grammy Awards était “comme un rêve” et ses quatre grandes victoires semblent toujours “surréalistes”.

Billie Eilish a admis que son succès aux Grammy Awards était “comme un rêve”.

Le chanteur de 18 ans est devenu le plus jeune artiste, et seulement le deuxième artiste à avoir décroché les quatre plus grandes catégories de la cérémonie – Disque de l’année, Chanson de l’année, Album de l’année et Meilleur nouvel artiste – dimanche (26.01 .20) et elle a du mal à maîtriser l’histoire.

S’exprimant tout de suite après la cérémonie, elle a déclaré à «Entertainment Tonight»: «Je meurs, mec. Je ne sais pas, ce n’est pas fou. Qui suis-je? C’est surréaliste. C’est comme un rêve.

“Je suis sans voix. Je suis sans voix.”

Et le frère de Billie, Finneas O’Connell – qui est son producteur et collaborateur sur son premier album primé «Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? – se sentait également étourdi par les événements de la soirée.

Lorsqu’on lui a demandé comment profiter d’un tel moment, il a répondu: “Oh, vous ne le faites pas.

“Dans quelques années, nous dirons:” Tu te souviens de ça une fois? ” Non, vous ne l’acceptez pas. Vous remerciez et étreignez tout le monde. ”

Bien que le couple ait travaillé ensemble sur l’album dans leur maison familiale, Finneas a insisté sur le fait que le succès n’aurait pas été obtenu sans le travail acharné d’une armée de personnes.

Il a dit: “Nous avons fait un album de manière très insulaire, mais il y a tellement de personnes dans notre équipe qui nous aident tous les jours, pour promouvoir notre musique et faire en sorte que tout le monde ait la chance de l’entendre.

“Ce sont les gens, pour nous, qui [made it happen]. ”

Quand elle a choisi la chanson de l’année pour «Bad Guy», Billie a admis qu’elle «n’avait jamais pensé» qu’elle gagnerait un Grammy Award.

Elle a dit: “Merci beaucoup. C’est mon premier Grammy. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait de toute ma vie.

“J’ai l’impression de plaisanter beaucoup et de ne jamais rien prendre au sérieux, mais je tiens vraiment à dire que je suis très reconnaissant.

“Je veux seulement dire que je suis reconnaissant et je suis honoré d’être ici parmi vous tous. Je suis honoré dans mon cœur et j’ai grandi en vous regardant tous.”

Mots clés: Billie Eilish, Finneas O’Connell

Retour au flux

.