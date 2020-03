La page Led Zeppelin Riff Jimmy appelée le plus grand de tous

Qu’est-ce qui fait un riff de guitare Hall of Fame? La plupart des fans de Led Zeppelin le savent juste quand ils l’entendent. Et ils ont probablement la même expression sur le visage que Jack White avait quand Jimmy Page a joué le riff “Whole Lotta Love” pour lui en personne.

Page connaît mieux la puissance d’un riff brillant que n’importe quel autre guitariste. Dans le cas de «Whole Lotta Love», il savait ce qu’il avait dès qu’il le jouait pour ses camarades de groupe. “Nous pensions que le riff provoquait une dépendance, comme une chose interdite”, a-t-il déclaré au Wall Street Journal en 2014.

Mais Page et ses camarades de groupe avaient de nombreux riffs plus lourds à venir. Le riff «Black Dog», écrit par John Paul Jones, doit également se classer dans l’échelon supérieur du canon Zep.

Lorsque Rolling Stone a demandé à Page ce qu’il considérait comme le plus grand riff de Zep, il n’a pas choisi l’un des riffs bleus qui font la renommée du groupe. Au lieu de cela, Page a choisi le riff définitif de Graffiti physique – celui qui reflétait la fascination de Zep pour l’Orient.

Jimmy Page a déclaré que le riff du «Cachemire» «doit être celui»

Lorsqu’il a rencontré David Fricke pour sa longue interview de Rolling Stone en 2012, Page n’a pas hésité à s’ouvrir sur Led Zeppelin, le groupe qu’il a formé en 1968. À un moment donné, Fricke a essayé de cerner Page «le plus grand riff de Zeppelin de tout.”

“Il est difficile de se demander:” Quelle est votre piste Zeppelin préférée? “Ils l’étaient tous”, a déclaré Page à Fricke. “Ils étaient tous destinés à figurer sur ces albums.” Mais il a décidé de le réduire peu de temps après. “Je suppose que le” Cachemire “doit être celui-là”, a-t-il dit.

En parlant du riff du «Cachemire» – notice Page a dit «piste» dans cette citation – il a clairement indiqué qu’il voyait la puissance de la chanson bien plus grande que celle qui provenait de son propre instrument.

“Toutes les parties de guitare seraient là-bas”, a-t-il déclaré. “Mais l’orchestre devait rester assis là, reflétant ces autres parties, faisant ce que les guitares étaient mais avec les couleurs d’une symphonie.” Alors que Jones a marqué la partie orchestrale, Page a travaillé étroitement avec lui. Mais le batteur légendaire de Zep a eu un impact plus important.

Page a construit le riff du «Cachemire» en séances avec John Bonham

Avec un riff comme «Cachemire», tout le monde veut savoir d’où il vient. Dans son interview à Rolling Stone, Page a parlé un peu de l’écriture de riffs. “Les riffs sortent de l’éther, de nulle part”, a-t-il dit. «Voulez-vous me dire où c’est? Parce que personne ne sait. “

Mais dans le cas du «Cachemire», nous pouvons le retrouver avant les sessions pour Physical Graffiti. Dans Led Zeppelin: All the Songs, les auteurs citent Page disant que ses origines étaient dans «Swan Song», un morceau sur lequel il travaillait autour des Maisons de l’ère Sainte (vers 1973).

Et lors des sessions d’octobre 73 à Headley Grange, lui et John Bonham ont travaillé sur le riff d’ouverture et la section hypnotique et en cascade qui le divise. “C’est la première chose que j’ai rencontrée avec Bonzo”, a déclaré Page. (Jones ne venait pas au studio à cette époque.)

“Je sais juste que [Bonham] va l’adorer, et il l’aime, et nous jouons le riff encore et encore et encore, parce que c’est comme le riff d’un enfant », se souvient Page. En ce sens, cela ressemble beaucoup à la réaction des fans de Zep lorsque Physical Graffiti est sorti quelques années plus tard. À bien y penser, les fans de Zep écoutent encore et encore «Cachemire».

