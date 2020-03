La pandémie de coronavirus a-t-elle stoppé la production de «DC’s Legends of Tomorrow»?

Comme le reste des personnages du

Arrowverse, les héros de Legends of Tomorrow ont été bercés par le

Événements de 2019 de «Crisis on Infinite Earths». L’histoire en 5 épisodes et en plusieurs émissions

changé le tissu du paysage télévisuel partagé. La catastrophe sans précédent

anéanti le multivers, créé un nouveau monde appelé Earth-Prime, et en tant que

résultat, de nombreuses âmes ont cessé d’exister. Les personnages ont été dévastés par les conséquences

de crise. Mais la vague rouge qui a décimé les mondes fictifs n’est rien

par rapport aux ondulations du monde réel de la pandémie de coronavirus que toute notre planète

combat maintenant. Afin de ralentir la propagation du virus, de nombreuses productions

les entreprises ont suspendu

travailler sur des séries télévisées et des films.

DC Legends of Tomorrow | Jeff Weddell / The CW – © 2020 The CW Network, LLC. Tous les droits sont réservés.

“DC’s Legends of Tomorrow” a-t-il suspendu la production?

Afin de contenir le virus, de nombreuses entreprises, écoles,

et même les ligues sportives ont suspendu leurs activités au milieu de diagnostics positifs de

individus, et par prudence. Le coronavirus peut se propager à

un rythme si rapide que les hôpitaux pourraient ne pas être en mesure de répondre à la

lits, fournitures et ventilateurs, selon

à NBC News. Les États-Unis connaissent déjà une pénurie de

les kits de tests et les autorités cherchent désespérément à garder la maladie à distance.

CNN

rapporte que le Center for Disease Control recommande des directives strictes pour

ralentir la propagation du coronavirus. Selon le CDC, la meilleure façon d’éviter

la propagation de la maladie respiratoire hautement contagieuse est de limiter le temps passé

groupes. L’agence recommande que les rassemblements de 50 personnes ou plus soient annulés ou

reporté pour les huit prochaines semaines. Les grands assemblages ont été interdits par divers

organes directeurs pour tenter de freiner la propagation du virus.

Avec des stars comme Idris

Elba, Tom

Hanks et Rita Wilson révélant qu’ils ont été testés positifs pour le

virus, il est clair que l’industrie du divertissement n’est pas à l’abri des effets.

Gardant à l’esprit les directives du CDC, DC Legends of Tomorrow a

arrêt de la production dans l’intérêt de la santé publique. En conséquence, The CW a changé

dates de première pour les nouveaux épisodes de deux semaines, selon

sur CBR.com. Toutes les ramifications de la suspension de la production au milieu de

le tournage de la saison 5 reste à voir.

Comment les fans peuvent-ils obtenir leur dose de «DC’s Legends of Tomorrow»

pendant que la production est suspendue?

Une grande partie du pays pratique la distanciation sociale comme un moyen

pour entraver la portée du coronavirus. Avec beaucoup de gens qui restent à la maison

plusieurs semaines à venir, c’est le moment idéal pour les amateurs de télévision de rattraper leur retard sur les émissions sur

plateformes de streaming. Que vous regardiez à nouveau une série préférée ou que vous découvriez quelque chose

une nouvelle surveillance excessive peut être un moyen efficace de passer le temps.

Les abonnés Netflix ont de la chance car les quatre premiers

les saisons de DC’s Legends of Tomorrow sont disponibles sur le streamer. Saison

5 devrait être disponible sur Netflix huit jours après la diffusion finale.

Les légendes de demain de DC seront diffusées le mardi à 21 h. sur The CW.

Lire la suite: La pandémie de coronavirus a-t-elle stoppé la production «The Flash»?