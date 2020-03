La performance de BTS de «Boy With Luv» sur le «Homefest» de James Corden est une source d’humeur instantanée

Le 30 mars 2020, James Corden a accueilli un épisode spécial aux heures de grande écoute du Late Late Show mettant en vedette James Corden intitulé «Homefest». L’épisode a encouragé les téléspectateurs à aider à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et a présenté des performances d’artistes du monde entier. Pour la spéciale, BTS a interprété leur single de 2019, «Boy With Luv».

James Corden a encouragé les téléspectateurs à empêcher la propagation du coronavirus

Corden a accueilli l’épisode de The Late Late Show dans son garage, et les téléspectateurs spéciaux ont encouragé à suivre les directives établies par les Centers for Disease Control and Prevention pour aider à prévenir la propagation du coronavirus. Corden a également demandé aux téléspectateurs de faire un don à deux œuvres de bienfaisance différentes, Feed the Children et The CDC Foundation, s’ils le peuvent.

Will Ferrell a réalisé un sketch chez lui sur l’importance de se laver les mains et David Blaine a fait de la magie avec Corden via un livestream. Le spécial a également mis en contact des musiciens du monde entier avec les téléspectateurs comme un moyen d’unifier tout le monde.

Billie Eilish, FINNEAS et John Legend se sont produits à Los Angeles, Dua Lipa s’est produite à Londres, Andrea Bocelli en Italie et BTS en Corée du Sud. Ben Platt et le casting de Dear Evan Hansen ont terminé la spéciale avec une performance de “You Will Be Found”.

BTS a partagé un message pour ses fans

Avant leur performance, BTS a offert des mots d’encouragement à leurs fans du monde entier et aux téléspectateurs de «Homefest».

“ARMÉES !! Tu vas bien? Tu me manques tellement et je veux vous rencontrer bientôt », a déclaré V aux fans selon une traduction en ligne.

RM a ensuite reconnu que bien que beaucoup de personnes dans le monde se sentent physiquement isolées, tout le monde est toujours connecté et unifié grâce à cette expérience.

“Nous sommes tellement reconnaissants que nous puissions vous contacter à partir d’ici. Il peut sembler que nous sommes isolés, mais nous sommes toujours connectés grâce à nos expériences partagées, notre courage et nos rires », a déclaré RM.

BTS a interprété «Boy With Luv» sur «Homefest»

Les membres de BTS ont ensuite interprété «Boy With Luv» depuis leur studio. Le groupe a sorti la chanson pour la première fois en avril 2019 en tant que premier single de leur EP Map of the Soul: Persona. Il figure également sur leur nouvel album Map of the Soul: 7.

ARMY aime les vidéos de pratique de la danse parce que les vidéos montrent le travail acharné qui va dans la chorégraphie du groupe. Les fans peuvent remarquer plus de détails sans la production qui accompagne généralement les performances live. Pour la performance «Boy With Luv» sur «Homefest», BTS a canalisé leurs vidéos de pratique de danse que les fans connaissent et aiment.

Ce faisant, BTS a réussi à capter une énergie discrète et relaxante. Alors que l’on pouvait s’attendre à ce que le groupe interprète l’un des singles de Map of the Soul: 7, «Boy With Luv» s’est avéré être le bon choix. C’est optimiste, accrocheur et rempli de positivité.

La chanson est une humeur instantanée, et ramène les fans familiers avec BTS à un moment plus heureux. Parée de vêtements confortables, l’énergie calme et apaisante de BTS transcendait les téléspectateurs. Cela nous a rappelé que bien que les choses soient difficiles en ce moment, les choses iront mieux.

Les performances de BTS sur le «Homefest» ont contribué à améliorer l’humeur dans le monde

Lors de la spéciale «Homefest», les fans de BTS ont suivi #BTSONHomefest sur Twitter. La performance s’est avérée élever l’humeur des fans du monde entier, montrant l’effet réconfortant que les membres de BTS ont eu avec leurs paroles et leurs performances.

«C’est vraiment si bon de les voir, leurs paroles seront toujours si réconfortantes à entendre. rappelez-vous simplement que nous réussirons tous ensemble @BTS_twt #BTSONHomeFest », a tweeté un fan.

«Ils me manquent vraiment en jouant au garçon avec luv. Merci @JKCorden pour cette opportunité, nous avons vraiment raté leur performance 🙁 #BTSONHomeFest @BTS_twt », a écrit un utilisateur de Twitter.

«BWL…. BTS PERFORMING BOY AVEC LUV… LA CHANSON QUI JUSTE IMMÉDIATEMENT LE MONDE DE TOUT LE MONDE…. BONHEUR EN UN INSTANT DANS CE PANDÉMIE MONDIAL # BTSONHomeFest # homefest », a tweeté un fan.