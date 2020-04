La personnalité de Kate Middleton n’a pas la «magie» et le «charisme» de la princesse Diana, Royal Insider une fois revendiquée

Kate Middleton est considérée comme l’une des plus respectées

les femmes dans le monde. Comme le

épouse du futur roi, Kate a beaucoup à faire: elle sera la

reine consort un jour, et elle passe toute sa vie à se préparer pour le

rôle.

Bien que Kate soit adorée du public, Paul Burrell, ancien majordome de la princesse Diana, a déclaré en 2017 que Kate n’avait pas la même «magie» ou «charisme» que sa défunte belle-mère.

Kate Middleton | Max Mumby / Indigo / .

Kate a toujours été appréciée du public

Depuis que Kate et William ont commencé à sortir ensemble, le public est fasciné par elle. Bien sûr, il y aura toujours des critiques, mais Kate a commencé à courir quand elle et William se sont mariés, et elle a toujours pris ses fonctions royales très au sérieux. La duchesse a longtemps été considérée comme l’une des personnes les plus influentes de l’industrie de la mode; ses tenues sont de bon goût et adaptées à chaque événement auquel elle les porte.

Kate porte souvent des héritages de la princesse Diana, également, pour rendre hommage à Diana, qui était également aimée du public.

La duchesse a toujours été chic et bien élevée

Il y avait des rumeurs selon lesquelles la reine Elizabeth était préoccupée par l’éthique de travail de Kate quand elle et William sortaient ensemble. C’est, semble-t-il, l’une des raisons pour lesquelles William a attendu si longtemps pour proposer. Mais dès que Kate est entrée dans le rôle, elle l’a géré avec sang-froid et grâce.

La duchesse a depuis été considérée comme chic et bien élevée, et dans un sondage public d’approbation royale, le public britannique lui a donné une note d’approbation de 64% (le troisième plus élevé derrière la reine et William). Le public a décrit Kate comme un bon modèle, admirable et authentique.

L’ancien majordome de la princesse Diana dit que Kate n’a pas la même «magie»

Paul Burrell, ancien majordome et confident de Diana, a déclaré en 2017 que, malgré les bonnes relations de Kate avec le public, elle ne s’entendait pas tout à fait avec Diana. “C’est une adorable, une adorable fille … Mais ce petit quelque chose en plus, que vous appelleriez le” facteur X “, la qualité magique, le charisme, ce n’est pas là”, a déclaré Burrell dans une interview. «J’ai rencontré Mère Theresa. Elle l’avait. Le pape Jean-Paul II l’avait. La reine l’a. Diana l’avait certainement. Kate ne le fait pas. ”

Burrell a essayé d’expliquer que Kate est «adorable» et adore son mari, mais il n’est pas revenu sur ses mots au sujet de sa personnalité. Dans le passé, Kate a reçu d’autres critiques pour avoir été «fabriquée à la machine» comme l’appelait l’auteure Hilary Mantel. Les deux critiques ont reçu des réactions du public – et même des personnalités de premier plan, comme l’ancien Premier ministre David Cameron – à propos des commentaires.

Paul Burrell dit que la princesse Diana avait plus de «magie» et de «charisme» que Kate Middleton | Photothèque Tim Graham / .

Diana aurait probablement aimé ses deux belles-filles

Bien que Kate ait été comparée à Diana de manière négative,

Diana aurait probablement encore adoré Kate et Meghan Markle, qui est

marié au prince Harry. Les deux femmes semblent avoir un immense amour pour leur

maris, ce qui est probablement tout ce que Diana voudrait voir.

William et Kate semblent avoir une relation solide et la duchesse fait tout ce qu’elle peut pour redonner au public. Les gens ont toutes sortes de personnalités, mais cela ne rend pas nécessairement une personne plus ou moins apte à jouer le rôle que l’autre.