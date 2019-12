La perte du box-office dévastateur et les commentaires controversés de Judi Dench

Si vous cherchez un autre type de film à regarder à Noël, il existe de nombreuses options dans les salles. Mais Cats, qui a été présenté peu de temps avant les vacances, ne se porte pas très bien pendant ce qui est généralement un bon moment de l'année pour les sorties en salles. De ses effets visuels aux commentaires de stars comme Dame Judi Dench, regardons ce que les gens disent du nouveau film.

Les «chats» sont arrivés dans les salles le 20 décembre 2019

Oui, deux films à gros budget dont on parle beaucoup sont arrivés en salles le 20 décembre 2019. Les deux ont été très critiqués. Mais alors que l'un présente une base de fans parfois toxique et beaucoup de controverse, l'autre a, pour la plupart, rencontré des réactions assez universelles. C'est, bien sûr, les chats.

Le film basé sur la comédie musicale de Broadway, lauréat d'un Tony Award, a été présenté le vendredi avant Noël. En plus de Dench, il met en vedette James Corden, Jason Derulo, Jennifer Hudson, Idris Elba, Sir Ian McKellen et Taylor Swift, entre autres.

Les critiques et les téléspectateurs ont eu des choses terribles à dire à ce sujet

Regarder CATS, c'est comme tomber sur un genre de pornographie impie et inconnu jusqu'ici. Chaque fois que ces démons de fourrure cornée languissent un bol de lait et commencent à gémir, j'étais certain que le FBI ferait un raid dans le théâtre— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) 19 décembre 2019

Les réactions aux chats étaient presque aussi folles que le film lui-même. Même avant sa sortie, les bandes-annonces ont été sévèrement critiquées par beaucoup, tandis que d'autres étaient toujours excités par ce qui semblait être une période très étrange au cinéma. Et il semble que tout le monde ait plus ou moins ce à quoi il s'attendait.

Pourtant, les critiques de beaucoup étaient scandaleusement mauvaises. Le critique du NY Times, Kyle Buchanan, a tweeté une série de pensées décousues sur le film, tandis que d'autres étaient tout simplement sans voix. Dans l’ensemble, il est généralement admis que le film est absolument bizarre à presque tous les égards, ce qui fonctionne pour certains et pas pour d’autres.

Un changement de dernière minute au film

Ce n'est pas une blague: CATS a été précipité dans les salles avant d'être terminé, donc une nouvelle version est envoyée aux salles avec des effets mis à jour. Comment savez-vous si vous avez l'ancienne version? Recherchez la main humaine, la bague de mariage de Judi Dench et tout. pic.twitter.com/VDUOevePU9— Jenelle Riley (@jenelleriley) 22 décembre 2019

Au cas où toute cette épreuve ne serait pas assez déroutante, des informations encore plus étranges ont été publiées sur Internet presque dès la sortie du film. Le réalisateur Tom Hooper avait déclaré lors de la première qu'il était descendu au fil quand il terminait le film, mais personne ne savait exactement à quel point c'était vrai jusqu'à ce qu'il soit révélé que les effets visuels du premier exemplaire envoyé aux cinémas devaient être modifiés.

Signalée pour la première fois par l'utilisateur de la liste noire de Mike, une version «corrigée» du film a ensuite été envoyée à tous les cinémas, avec des «effets visuels améliorés». dont il semble que les effets nécessaires n'ont pas été appliqués.

Comment les «chats» se sont-ils débrouillés au box-office?

Les chats ont perdu près de 90 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. 90.— rachel syme (@rachsyme) 23 décembre 2019

Compte tenu de l'importance de CGI, des changements de dernière minute, des célébrités A-list impliquées et de nombreuses spécificités supplémentaires entourant le film, il est indéniable que Cats était un film coûteux à réaliser. Au total, son budget est estimé à environ 95 millions de dollars. C'est à peu près la même chose que Sonic the Hedgehog l'année prochaine, pour référence.

Les premiers chiffres du box-office américain ont révélé que les chats avaient fait environ 6,5 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Cela entraînerait une perte de près de 90 millions de dollars. À l'échelle mondiale, le film a rapporté environ 10 millions de dollars. Il peut être en mesure de compenser cela pendant les vacances, mais dans l'ensemble, les choses ne semblent pas bonnes pour les chats.

Dame Judi Dench a ajouté plus de carburant à l'incendie

Dame Judi Dench | Dave J Hogan / .

En ce qui concerne les stars du film, peu ont eu beaucoup à dire à la suite de sa sortie panoramique. Cependant, Dench a fait une note intéressante avant la sortie du film. Bien qu'elle n'ait pas assisté à la première, l'actrice a parlé à un certain nombre de médias de jouer à Old Deuteronomy, un rôle traditionnellement masculin.

«Je l'appelle en quelque sorte« trans Deutéronome », c'est la partie pour moi, vous savez», a déclaré Dench à propos de son personnage. Qu'elle pense qu'elle est «réveillée» ou qu'elle se balance dans le sens opposé et se moque de jouer le rôle que nous ne connaîtrons probablement jamais. Mais il semble que la controverse sur les chats ne soit pas encore terminée.