La petite amie d’Aaron Carter libérée de la garde à vue

La petite amie d’Aaron Carter, Melanie Ann Martin, a été libérée de la garde à vue avec une caution de 50 000 $ après qu’elle l’aurait agressé lors d’une altercation houleuse le week-end dernier.

Melanie Ann Martin a été arrêtée dimanche soir (29.03.20) pour des violences domestiques présumées après qu’elle et le tueur à gages “ I Want Candy ” se seraient disputés, ce qui est devenu plus tard physique, dans sa maison de Lancaster en Californie.

La femme de 32 ans a été libérée lundi (31.03.20) avec une caution de 50 000 $ – ce qui signifie qu’un tiers a accepté d’être responsable de sa caution – mais une date de suivi n’a pas encore été fixée car les tribunaux de Los Angeles sont temporairement fermés en raison de à la crise actuelle des coronavirus, selon la rubrique Page Six du journal New York Post.

Aaron, 32 ans, a affirmé que Melanie l’avait égratigné pendant l’altercation et la police a depuis confirmé qu’il avait des marques sur son corps lorsqu’ils sont arrivés à la maison.

Le hitmaker ‘Crush on You’ a également affirmé que Melanie lui avait dit qu’elle était enceinte avant l’arrestation, mais il pense “qu’elle ment” et est catégorique: son équipe juridique ne leur permettrait jamais de se remettre ensemble – quelles que soient les circonstances.

Après l’arrestation de Mélanie, Aaron s’est rendu sur les réseaux sociaux pour parler plus en détail de l’altercation, dans laquelle il l’a également accusée d’avoir cassé la jambe de son chien.

Il a tweeté: “tellement triste @peta #ExGf #DomesticAssault Mon cœur est brisé! mon coeur

“Je ne suis pas en prison pour crime d’agression avec contrôle des animaux à la recherche de mon chien parce qu’elle s’est cassé la jambe et ne l’a pas emmené à l’hôpital #FelonyAssault (sic)”

Dans une série d’autres tweets, il a écrit: “#ScornedWomen J’espère qu’elle recevra l’aide qu’elle mérite. J’ai essayé de lui donner une nouvelle vie.

“ne lui souhaitant que le meilleur. mais je ne serai pas pour #DomesticAssault #Felony charge PAS MOI JE N’AI PAS de record PÉNAL merci

“tellement triste,; (j’espère qu’elle obtient l’aide dont elle a besoin. personne ne mérite la violence domestique femme OU MÂLE #DomesticAbuse #Cheater elle m’a littéralement étouffé …. je suis dévasté (sic)”

Le couple s’est réuni au début de l’année et Aaron a déclaré plus tard son amour pour Mélanie en se faisant tatouer le nom au-dessus de son sourcil.

