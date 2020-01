La petite amie de Charlie Hunnam veut se marier

2020-01-14 02:30:05

La petite amie de Charlie Hunnam est “très impatiente de se marier” après 14 ans de romance, mais Charlie se dit “indifférent” à l’idée.

L’acteur de 39 ans romance Morgana McNelis depuis environ 14 ans et a maintenant admis que leur amour durable signifie que Morgana est prête à faire le noeud, bien que Charlie ne soit pas si sûr du processus.

S’adressant à Andy Cohen sur SiriusXM, il a déclaré: “Je suis avec ma petite amie depuis 14 ans et demi … je pense?! 13 ans et demi, peut-être? Oh ça alors.”

Et lorsqu’on lui a demandé quel était son point de vue sur le mariage, il a ajouté: “Umm, une sorte d’indifférente. Elle ne ressent pas la même chose. Elle est très impatiente de se marier. Je le ferai parce que c’est important pour elle, mais je ne le fais pas” t avoir, en quelque sorte, de grands sentiments romantiques à son égard. ”

Malgré les opinions divergentes du couple sur le mariage, la star de ‘Triple Frontier’ a déjà déclaré qu’il aimerait se marier et avoir des enfants avec son partenaire à un moment donné dans le futur.

Il a dit: “J’ai une petite amie incroyablement compréhensive qui demande de plus en plus à mesure que nous vieillissons que je trouve un moyen d’équilibrer un peu mieux ces choses. Je me suis assez bien débrouillé jusqu’à présent, avec la possibilité de simplement disparaître et être complètement égoïste et singulier dans ma concentration, mais si nous allons commencer à parler d’avoir des enfants et de se marier, je vais devoir trouver un moyen d’équilibrer cela un peu plus efficacement. ”

Le couple heureux est en grande partie privé de sa vie ensemble, mais en 2017, Charlie a déclaré que le secret d’une longue romance était de s’assurer que leur maison était “impeccable” et de s’acquitter des tâches ménagères.

Au cours du Festival international du film de Toronto de 2017, il a déclaré: “J’essaie de garder la romance sur le reg. J’ai été avec ma petite amie 11 ans, et comme tout le monde le sait, ce fut une relation à long terme, entièrement monogame qui nécessite du travail, beaucoup de travail.

“Avant de partir pour le TIFF, je suis resté jusqu’à cinq heures du matin parce que j’ai décidé que j’allais nettoyer toute la maison. J’ai fait toutes les courses, tout le linge, tout ce que nous partageons et les deux faisons tout le temps. Je pensais que ce serait bien pour elle de rentrer à la maison pour tout ce qui était impeccable et fait. J’ai mis des fleurs dans la chambre et dans la cuisine, alors elle est revenue à la maison et était heureuse. “

