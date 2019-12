La petite amie du capitaine Sandy, Leah Shafer, traite de la fraude liée aux cadeaux de Noël

Comme si le vol de bagages dans sa voiture ne suffisait pas, Leah Shafer révèle maintenant qu'aucun des cadeaux qu'elle a commandés sur Amazon n'arrivera à temps.

Shafer a partagé que tout ce qu'elle a commandé pour Noël est maintenant en attente alors qu'elle essaie de réduire la paperasserie. Aucun des cadeaux qu'elle a commandés pour sa fille et sa petite amie, le capitaine Sandy Yawn de Under Deck Mediterranean, n'arrivera à temps en raison d'un mélange et peut-être d'une fraude sur Amazon. Elle a partagé sa frustration sur Instagram, demandant aux abonnés si quelqu'un avait rencontré quelque chose comme ça dans le passé.

Leah Shafer | Photo gracieuseté de Leah Shafer

Elle a également reconnu que bien qu'elle soit frustrée et assez contrariée, elle était toujours très reconnaissante pour toutes les bénédictions qu'elle avait dans sa vie. Alors, que s'est-il passé et Amazon a-t-il répondu?

Son compte est verrouillé et les cadeaux ne seront pas livrés à temps

Shafer a partagé son histoire dans une publication Instagram. «Amazon Fraud!

Je n'ai reçu aucun des cadeaux de Noël que j'ai commandés, en particulier pour ma fille et j'adore @captainsandrayawn, alors naturellement j'ai appelé amazon à 4h00 du matin », a-t-elle commencé. «Il ne s'agit évidemment pas de cadeaux pour Noël, il s'agit de la naissance de Jésus! Je me sens juste violé. De mes bagages volés à ce hahha, les possessions matérielles ne durent pas! »

Bien qu'elle ait alerté Amazon, elle ne peut rien faire pour le moment. "Mon compte est maintenant verrouillé, il porte un nom différent !!. C'est toujours sous mon adresse e-mail et mon adresse de facturation, mais maintenant une adresse de livraison différente, ainsi que des informations et des mots de passe, mais c'est sous un nom différent !! Ils ont censément mis un terme à mes commandes et ne me l'ont pas dit, alors rien n'arrivera à l'heure pour Noël », a-t-elle ajouté. «Le service fraude me contactera désormais dans les 24 heures. Quelqu'un d'autre est-il passé par là? Une telle déception. "

L'une des followers de Shafer a partagé son histoire avec un kerfuffle d'Amazon. "Pas de fraude, mais menti sur le moment où mon colis sera expédié, deux de mes cadeaux les plus importants n'arriveront pas avant la nouvelle année j'imagine et l'un des cadeaux était lié au décès de mon père. C'est juste un frein à votre esprit quand vous ne pouvez pas faire ce que vous aviez prévu depuis le début et avoir l'impression de laisser tomber les autres. J'espère que votre journée s'améliore beaucoup! Joyeux Noël❤️🎄 ”

Amazon répond au post de Shafer

Amazon a répondu au post Instagram de Shafer en quelques minutes. "Nous sommes désolés d'apprendre les problèmes avec votre compte qui ont affecté vos cadeaux de Noël. Nous pouvons certainement comprendre vos préoccupations! Veuillez garder un œil sur vos e-mails pour les mises à jour et les demandes de documents de notre spécialiste des comptes, car ils seront les mieux placés pour vous aider », a commenté le méga-détaillant en ligne.

Shafer a répondu qu'elle était à la recherche d'une réponse. De plus, "@amazon, j'ai fourni des numéros de commande et plus et personne ne pouvait m'aider." Mais le détaillant s'est simplement excusé et a exhorté Shafer à vérifier son dossier de spam. "Désolé d'entendre ça. Assurez-vous de vérifier votre dossier de spam pour les e-mails d'un spécialiste de compte à ce sujet. "

D'autres adeptes ont ajouté leurs histoires, qui semblaient similaires à ce que vivait Shafer. "Oui, cela m'est arrivé mais heureusement à plus petite échelle et ce n'était pas au moment de Noël", a fait remarquer une personne. «J'ai été exclu d'un compte et les mots de passe ont été modifiés. J'ai dû appeler le département frauduleux. et c'était définitivement une violation! Désolé!! J'espère qu'ils le résoudront aujourd'hui! »