La peur de la carrière de Selena Gomez

Selena Gomez craignait que sa carrière ne soit terminée lorsqu’elle a sorti son nouvel album parce qu’elle ne savait pas si les gens aimeraient ça.

La chanteuse de 27 ans a admis qu’elle craignait que personne ne veuille ‘Rare’ – son premier LP depuis ‘Revival’ de 2015 – et si cela avait complètement échoué, elle se serait retrouvée dans une spirale descendante sans nulle part où aller aller.

Interrogée sur la chose la plus effrayante à propos de la sortie du disque, elle a répondu: “Que personne ne l’aime et que ma carrière de chanteuse soit terminée. J’ai vraiment pensé cela.

“J’ai travaillé tellement, tellement dur sur cet album. Il aurait pu sortir et complètement floppé, et puis c’est comme, eh bien, où allez-vous d’ici?

“J’aurais tout remis en question parce que je doute de moi et c’est là que j’aurais fini – en spirale.

“Je suis donc content que ça se passe bien. Mais j’ai fait tout ce que j’ai pu pour que ce soit aussi personnel et réel (que possible).”

La chanteuse «Lose You To Love Me» a l’impression d’être une personne différente de celle qu’elle était au cours de la dernière décennie et est prête à quitter la «fille timide et faible» qu’elle était derrière.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle retenait des années 2010, elle a répondu au magazine Dazed: “Laissant juste derrière cette fille qui était juste, vous le savez, très timide, faible, maltraitée et silencieuse. Et maintenant j’entre dans qui je suis censé être Je laisse cette fille derrière moi. Je lui donne un câlin. Je suis qui je suis. ”

Alors que Selena est fière de sa musique passée, elle n’aime pas son image à l’époque.

Discutant de ce qui la fait grincer des dents au début de sa carrière, elle a admis: “Mon style. Mon style de musique et mon style en général. Ce n’était tout simplement pas une bonne combinaison. Je suis fière de toute la musique que j’ai sortie, bien sûr, mais c’était juste une époque tellement différente que parfois quand je l’entends, je me dis “Oh non!”

