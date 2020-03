La peur des cascades de John Krasinski pour sa femme Emily Blunt

2020-03-17 17:30:05

La star hollywoodienne John Krasinski a plaisanté en disant qu’il craignait de mettre son mariage “en jeu” tout en faisant “A Quiet Place Part II”.

John Krasinski craignait de mettre son mariage «en jeu» tout en réalisant «A Quiet Place Part II» parce qu’il a fait faire à sa femme Emily Blunt une cascade de conduite dangereuse

L’acteur de 40 ans a réalisé et joué dans le nouveau film d’horreur – mais John a plaisanté en disant qu’il craignait qu’une scène du film n’ait mis prématurément fin à son mariage avec Emily Blunt.

Apparaissant sur ‘Live with Kelly and Ryan’, John – qui est marié à Emily depuis 2010 – a déclaré: “Il y a une scène où je l’ai mise dans une voiture et – si vous l’avez vue dans la remorque – elle conduit dans la rue.

“Tout cela est complètement, totalement réel. Et je me suis rendu compte que je lui expliquais tout ce qui allait arriver, comme: ‘Tu vas frapper cette piétonne et ensuite ces voitures vont te couper. Et puis un le bus va venir à vous à 40 mph.

“C’est tout ce qui lui arrive. Et j’ai réalisé, ‘Oh, mon Dieu. Je viens de mettre mon mariage en jeu. Je pourrais mettre fin à mon mariage dans ce plan.'”

John a également confirmé qu’Emily avait réussi à tourner la scène dramatique en une seule prise.

Il a dit: “Je lui ai demandé, je lui ai dit:” Voulez-vous faire une répétition pour savoir ce qui se passe? ” Et elle a dit: ‘Non … que ce soit réel.’ C’est donc à ça qu’Emily Blunt a l’air terrifiée. ”

John et Emily – qui ont filles Hazel, six ans, et Violet, trois, ensemble – ont tous deux joué dans le film original “ Quiet Place ” en 2018.

Mais l’actrice née à Londres a dû être convaincue de reprendre son rôle dans le dernier film.

John a expliqué: “Elle a dit: ‘Écoutez, si vous avez une histoire en laquelle vous croyez vraiment. Il suffit de l’écrire et je la lirai. Et, si elle vous est aussi personnelle que la première, je penserai peut-être à propos de ça.’

“Elle a lu l’ouverture et elle a dit:” Je suis dedans! ” Et je me disais: “Super, ne lisez pas le reste. C’est vraiment effrayant.” “

Mots clés: John Krasinski, Emily Blunt

Retour au flux

.