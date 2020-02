La peur du titre de Kaia Gerber

Kaia Gerber était “inquiète” lorsqu’elle a été nommée mannequin de l’année alors qu’elle n’avait que 17 ans.

La beauté de 18 ans a remporté le prix convoité aux Fashion Awards 2018 alors qu’elle n’avait que 17 ans et elle a admis que cela la laissait paniquer par ce qu’elle pouvait encore accomplir, même si elle était encore adolescente.

Elle a dit: “J’étais très inquiète parce que je pensais:” Oh mon Dieu, que dois-je faire maintenant? ” ”

Kaia – qui est la fille de Cindy Crawford et Rande Gerber – n’avait que 10 ans lorsqu’elle a fait ses débuts de mannequin et ne s’est même pas rendu compte que c’était du travail.

Elle a confié au magazine Grazia: “C’était pour Versace Kids et j’ai adoré mais je n’avais aucune idée de ce que je faisais.

“Je ne savais même pas que c’était un travail. Je me disais:” C’est du travail? ”

Bien que Kaia ait quitté l’école à 16 ans pour se concentrer sur sa carrière, elle a “refusé” d’arrêter d’apprendre et est une lectrice assidue.

Elle a déclaré: “J’ai refusé de laisser mon éducation s’arrêter ici.

“Je viens de terminer” Normal People “de Sally Rooney – c’est incroyable.

“Et je viens de lire ‘Norwegian Wood’, je n’avais jamais lu de Haruki Murakami auparavant et j’y suis très attaché maintenant.

“Et j’ai adoré ‘The Bad Girl’ de Mario Vargas Llosa.”

Kaia et sa mère se lient également en lisant les mêmes livres.

Elle a dit: “Ma maman et moi allons lire les mêmes livres en même temps. Nous lisons ‘A Little Life’ [by Hanya Yanagihara] ensemble. Nous avons tous les deux eu cette semaine de deuil par la suite, mais au moins nous l’avions en même temps et nous pouvions en parler. ”

La mannequin brune veut utiliser sa «plateforme» pour faire le bien, par exemple en faisant don d’un pourcentage des ventes de sa collection Jimmy Choo et KAIA au St. Jude Children’s Research Hospital.

Elle a dit: “Ma mère a perdu son jeune frère à la leucémie quand elle avait quatre ans, et elle a toujours été très impliquée dans le soutien de St. Jude. Faire quelque chose de moi-même avec eux est très spécial.

“La modélisation vous donne une plateforme et vous ouvre des portes.

“Je découvre juste que c’est à vous de décider ce que vous faites avec cette plateforme.”

