La photo de Bill et Ted face à la musique réunit Wyld Stallyns Keanu Reeves et Alex Winter

Ça se passe réellement. Près de 30 ans après Bill and Ted’s Bogus Journey, les adorables slackers joués par Alex Winter et Keanu Reeves, respectivement, sont de retour. Le public a rencontré les personnages pour la première fois dans l’excellente aventure de Bill et Ted en 1989. Maintenant, le troisième film tant attendu approche enfin de sa sortie.

Reeves et Winter sont restés dévoués au projet pendant un certain temps. Pourtant, avec sa sortie d’août 2020 dans quelques mois, les fans n’ont toujours pas aperçu Bill et Ted Face the Music. Tout ce que nous avons reçu, ce sont quelques photos promotionnelles du duo. Maintenant, nous avons notre meilleur look jusqu’à présent.

Keanu Reeves, Alex Winter et William Sadler à la première de «Bill & Ted’s Bogus Journey» | Collection Ron Galella / Ron Galella via .

Keanu Reeves et Alex Winter sont de retour ensemble

Le développement sur Bill et Ted Face the Music a pris beaucoup de temps. En 2010, les scénaristes confirmés de Winter Chris Matheson et Ed Solomon travaillaient sur un scénario. Mais le film n’est pas entré en production avant l’été 2019. À partir de ce moment, il est devenu clair que le projet à longue gestation était en cours.

En plus de Reeves et Winter, ce troisième opus marque le retour de quelques autres visages familiers. Plus particulièrement, William Sadler reprendra son rôle de Grim Reaper du film précédent. Amy Stoch et Hal Landon Jr. sont également de retour en tant que papa de Missy et Ted, respectivement.

Samara Weaving (Ready or Not) et Brigette Lundy-Paine (Netflix’s Atypical) rejoignent la série en tant que filles de Bill et Ted. Les autres membres de la distribution incluent Kid Cudi, Holland Taylor, Kristen Schaal et Anthony Carrigan (Barry). Le film verra Bill et Ted forcés de créer une chanson pour sauver l’univers.

“Bill et Ted Face the Music” offrent aux fans un nouveau regard sur le duo

Afin de susciter l’intérêt des fans pour le projet, l’équipe marketing de Bill et Ted Face the Music a publié quelques photos promotionnelles du film. Mais aucun d’entre eux n’a vraiment donné beaucoup d’informations sur l’intrigue. Le dernier ajout à ce recueil de photos ne précise toujours rien, mais c’est plus que ce que nous avons obtenu récemment.

Sur la nouvelle photo, Bill et Ted sont vêtus de costumes et debout sur une scène décorée de fleurs. Compte tenu de leurs visages souriants, cette scène se déroule probablement lors d’un événement joyeux avec une connexion personnelle avec les deux hommes. Peut-être qu’une de leurs filles vient de se marier, ou les deux jeunes femmes pourraient même se marier pour tout ce que nous savons.

Quoi qu’il en soit, nous supposons que cette image est tirée d’une scène au début du film. Le marketing de Bill et Ted Face the Music a jusqu’à présent habilement évité de donner quoi que ce soit. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est de spéculer sur le type d’aventures que Bill et Ted vont entreprendre cette fois. C’est aussi un tel plaisir de voir simplement Reeves et Winter réunis comme ça, en particulier pour les fans de longue date.

D’autres suites de Keanu Reeves sont en route

Bien sûr, Bill et Ted Face the Music sont loin d’être la seule suite de Reeves sur le chemin. La star a actuellement quatre quatrièmes chapitres de ses franchises John Wick et The Matrix dont la sortie est prévue le même jour en 2021. Depuis qu’il a joué pour la dernière fois Ted, Reeves a vu sa carrière monter et descendre et monter encore, tandis que Winter est resté principalement derrière la caméra. .

Plus récemment, la série John Wick a relancé sa carrière. Mais les films Bill et Ted ont contribué à le mettre sous les projecteurs. Les suites de comédie très retardées n’ont pas le meilleur bilan. Pourtant, nous espérons que les scénaristes et stars originaux de la série pourront offrir une autre excellente aventure aux Wyld Stallyns.