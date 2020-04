La pièce d’art visuel préférée de Sophie Turner est un frère Jonas

Ils sont mariés depuis moins d’un an, et même pour les jeunes mariés, Sophie Turner et Joe Jones sont clairement amoureux l’un de l’autre. Ajoutez à cela le fait que Turner est assez franc sur ce qu’elle ressent, et le résultat est de très bonnes citations de la jeune mariée. Récemment, Turner a fait une Q&R sur Instagram pour passer un peu de temps d’isolement COVID-19, et l’une de ses réponses a clairement indiqué que la lune de miel n’était pas encore terminée.

Sophie Turner est une jeune actrice accomplie

Sophie Turner | Jason Merritt / .

Turner est une actrice anglaise qui est surtout connue pour son premier rôle en tant que Sansa Stark dans le jeu à succès HBO Game of Thrones. Elle n’avait que 15 ans au début de la série, si jeune qu’elle a terminé ses études secondaires sur le plateau avec un tuteur.

La représentation de Sansa par Turner lui a valu des éloges de la critique et de nombreux fans. Game of Thrones s’est terminé l’année dernière, et Turner en a fait partie jusqu’à la fin. Au cours de ses années sur Game of Thrones, Turner est apparue dans une poignée d’autres projets, y compris les films X-Men: Apocalypse et X-Men: Dark Phoenix.

L’actrice devrait ensuite apparaître dans le film Survive, qui sera disponible le 6 avril sur le service de streaming innovant Quibi.

Sophie Turner a trouvé l’amour aussi jeune

Turner n’avait que 20 ans lorsqu’elle a rencontré Jonas. Il était en tournée au Royaume-Uni, et quand il est venu près de la ville où elle vivait, il lui a envoyé un message, lui demandant si elle le rencontrerait pour boire un verre.

Elle était douteuse au début, mais elle a tenté sa chance et l’a rencontré. La chimie était indéniable depuis le début, et les deux ont passé toute la soirée assis dans un coin, à parler.

«Ce n’était pas une petite conversation, c’était tellement facile», dit-elle. “Et bientôt nous étions, comme, inséparables.”

Turner a rejoint Jonas en tournée et leur relation a décollé. Très vite, ils ont été l’une des paires les plus enviables d’Hollywood.

Le couple heureux s’est marié – deux fois – en 2019. La première fois qu’ils se sont mariés à Las Vegas, pour rendre le mariage légal, et encore lors d’une magnifique cérémonie en France plus tard cette année-là. Si toutes ces bonnes nouvelles ne suffisaient pas, ils attendraient un bébé cet été.

Sophie fait savoir au monde ce qu’elle pense de son mari

Ni Turner ni Jonas n’ont peur de montrer ce qu’ils ressentent sur les réseaux sociaux. À l’occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, Jonas a publié plusieurs photos de sa femme et de sa mère.

«À toutes les femmes de mauvais cul heureuses #internationalwomensday life», a-t-il écrit, «voici quelques personnes spéciales qui vous aiment @sophiet love ya @mamadjonas.»

Turner est heureuse de rendre l’amour, avec des articles comme celui qu’elle a sous-titré: “Le bonheur commence avec toi, bub 🌹”

Mais il ne lui suffit pas de dire à son mari combien elle l’aime. Elle aime aussi le faire savoir au reste d’Internet.

Récemment, Turner a décidé de tuer un peu de temps d’isolement social avec une Q&R sur Instagram. Turner a répondu aux questions des fans, leur donnant un aperçu de qui elle est.

Une personne lui a demandé quelles étaient ses émissions de télévision préférées. Elle a répondu qu’elle était fan de Barry, Killing Eve et Hunters, mais elle ne pouvait pas résister à un cri à l’émission qui l’a rendue célèbre, en disant: “Game of Thrones est aussi littyyyyyyyyyy.”

L’une des questions semblait assez banale, juste un fan demandant: “Quelle est votre œuvre d’art visuelle préférée?” L’actrice a cependant rendu la requête plus intéressante, répondant en taguant son mari @joejonas.

Il ne fait aucun doute que Jonas est plutôt mignon. Mais ce qui pourrait être encore plus adorable, c’est ce doux couple et à quel point ils se pensent.