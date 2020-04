La plupart des fans ont détesté la finale de la série “ Seinfeld ”, une catastrophe “ hors clé et gonflée ” avec zéro rachat

Seinfeld est devenue l’une des comédies les plus durables de tous les temps, mais elle n’y est pas arrivée en essayant de ressembler à d’autres émissions de télévision. Une partie de la raison pour laquelle la sitcom progressive de Larry David a obtenu des notes aussi élevées est parce qu’elle était si unique – et si hilarante. Malgré des sujets controversés et un humour noir, les fans ne cessent de revenir pour en savoir plus.

Ce fait est particulièrement illustré dans la finale de l’émission, qui

a été décrit comme un «doigt du milieu» pour tous les fans qui regardent à la maison. Voici

pourquoi c’est considéré comme l’une des pires finales de séries de tous les temps.

Finale «Seinfeld» | Joseph Del Valle / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

«Seinfeld» n’a jamais été conçu pour enseigner des leçons de vie

Le spectacle Seinfeld a été décrit comme un spectacle sur

rien, mais la vérité est plus compliquée que ça. En réalité, c’est un

portrait “d’un comédien suprêmement égoïste et de ses amis tout aussi odieux”

qui n’apprennent rien et font

aucune excuse pour leur manque de croissance émotionnelle.

C’est parce que David avait deux règles pour les écrivains de Seinfeld: pas de câlin et pas d’apprentissage. Il ne voulait pas que Seinfeld devienne une émission de bien-être prêchant des messages moraux pour les masses. Au lieu de cela, il a injecté dans sa comédie la perspective de New-Yorkais blasés et potentiellement nihilistes.

Larry David est revenu pour écrire le dernier épisode

Le créateur de la série avait quitté la série dans la saison 7, mais était revenu pour écrire le dernier épisode, qui avait le faux titre de travail, “A Tough Nut to Crack”. La finale en deux parties (qui s’appelait vraiment “The Finale”) a été diffusée le 14 mai 1998 et a reçu de nombreuses critiques de la part de fans fidèles. Il a actuellement une note de 7,7 sur IMDb.

Dans la finale, Jerry, George, Elaine et Kramer se dirigent vers Paris dans un avion privé alors qu’il doit inopinément atterrir brutalement dans la ville fictive de Latham, Massachusetts. Sur place, les quatre personnages principaux assistent à un détournement de voiture, mais au lieu d’aider la victime en surpoids, ils se moquent de lui et s’en vont, enregistrant le tout avec le caméscope de Kramer. Plus tard, ils sont jugés pour avoir violé la «loi du bon samaritain» qui aurait dicté qu’ils aident l’homme.

Après une longue procédure judiciaire qui a amené des témoins de caractère des 9 saisons précédentes, faisant référence à plusieurs incidents qui se sont produits le long du voyage de Seinfeld, les quatre amis sont condamnés à un an de prison. Même après, ils n’ont aucun remords pour ne pas avoir aidé la victime du détournement de voiture ou pour aucune de leurs actions dans le passé.

Juste avant le générique final, on voit le gang plaisanter

dans la cellule d’attente en attendant le transport de la prison. La dernière scène montre

Jerry fait des blagues dans une combinaison de prison.

De nombreux fans détestaient absolument la finale

La finale de Seinfeld a attiré un public record

de plus de 76 millions de téléspectateurs. Cependant, la plupart de ces fans n’étaient pas satisfaits

avec ce qu’ils ont regardé.

Comme le rapporte Vulture, la finale semble être «délibérément

provoquer les téléspectateurs à les haïr et se demander si les années qu’ils ont passées

regarder la série était perdu. » Il y avait une qualité de pêche à la traîne

finale, “comme un doigt du milieu pour les téléspectateurs qui voulaient la confirmation que le

les personnages avaient grandi ou du moins vu l’erreur de leurs manières. ”

Un critique IMDb a déclaré: «Il y a tellement de problèmes ici. Pourquoi Kramer permet-il à cet homme d’être agressé? Il a toujours montré une moralité plus élevée. Et pourquoi les trois autres sont-ils si particulièrement cruels? C’est un tronçon, c’est le moins qu’on puisse dire. “

Mais David s’en est tenu au mantra «pas d’apprentissage» jusqu’à ce que l’amer

fin. Et c’est vrai, les personnages n’ont jamais rien appris.

L’accueil critique n’était pas meilleur, mais Jerry Seinfeld se tient

par cela

Les fans méprisaient la finale et les critiques aussi. Entertainment Weekly a rapporté que “The Finale” était, “déformé et gonflé … En fin de compte, le baiser de Seinfeld et David à leurs fans était un fort, copieux,” Si longtemps, ventouses! “”

Cependant, Jerry Seinfeld a défendu la finale dans un Reddit 2014

entretien. “J’étais content de la finale de Seinfeld parce que nous ne voulions pas

de faire un autre épisode autant que nous voulions que tout le monde revienne à la

montrer que nous nous sommes tellement amusés », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: «C’était une façon de remercier toutes les personnes qui

travaillé sur le spectacle au fil des ans que nous pensions faire fonctionner le spectacle. Je ne

Je crois qu’il faut essayer de changer le passé mais j’en suis très content. “

Il y a une blague courante selon laquelle la fin des Sopranos et la fin de Seinfeld auraient dû être échangées. S’ils l’avaient fait, la scène finale aurait été le gang assis dans un restaurant (et Tony Soprano serait en prison où il appartenait).

Peut-être que les derniers moments de Seinfeld ne seraient pas

si controversé. Pas qu’ils se soucient vraiment de ce que vous pensez.