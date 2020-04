La plupart des plus grands films de Disney 2020 pourraient faire leurs débuts en streaming

En raison de la pandémie de coronavirus, l’avenir immédiat d’Hollywood change de minute en minute. Les studios diffusent continuellement les plus gros films de 2020 jusqu’à la fin de l’année, début 2021, ou jusqu’à une date indéterminée par la suite. Mais compte tenu de la domination commerciale du studio ces jours-ci, tous les regards sont tournés vers ce que Disney va faire.

Bien que cette année n’apporte rien de plus attendu que Avengers: Endgame ou Star Wars: The Rise of Skywalker, le studio a plusieurs productions de premier ordre à l’horaire 2020. Le premier, Pixar’s Onward, est brièvement sorti en salles le 6 mars, pour une sortie numérique seulement deux semaines plus tard. Le film devrait même arriver sur Disney + le 3 avril, moins d’un mois après ses débuts en salles.

Disney a réagi rapidement dans les cas d’Onward et de Frozen II, qui ont également frappé Disney + des mois plus tôt que prévu. Maintenant, de nombreux fans et initiés de l’industrie se demandent combien de grandes sorties 2020 du studio finiront par se passer d’une sortie en salle.

Le casting de «Black Widow» | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Disney a déjà retiré “Mulan” et “Black Widow” du programme

Après Onward, les deux prochains films que Disney avait programmés pour le printemps ont déjà été supprimés de la programmation. L’action en direct Mulan devait être diffusée dans les salles le 27 mars 2020. La sortie très imminente de ce film – et la prévalence du coronavirus en Chine – ont rendu un changement d’horaire plus nécessaire.

Mais ce n’était pas le cas pour Black Widow des Marvel Studios. La première sortie de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel n’était pas prévue avant le 1er mai. Pourtant, Disney a fait preuve de prudence, étant donné le nombre croissant de cas de coronavirus dans le monde. Étant donné que son budget annoncé s’élève à 200 millions de dollars, peu s’attendaient à ce que Disney envoie Black Widow en streaming.

Mais Mulan et Black Widow pourraient-ils suivre l’exemple d’Onward avec des débuts numériques?

Des rapports indiquent que Disney n’a pas rejeté une version numérique

Selon un récent rapport, Disney envisage toujours d’envoyer ses deux grandes sorties printanières sur des plateformes à la demande. Notamment, Warner Bros.a poussé son plus gros blockbuster d’été, Wonder Woman 1984, de juin à août dans l’espoir que les cinémas rouvriraient d’ici là. Mais même avec ses poches profondes, une entreprise aussi massive que Disney a besoin de satisfaire ses actionnaires.

Renoncer à une sortie en salles pour des films aussi chers que Mulan et Black Widow semble être une décision audacieuse. Mais c’est en fait un Universal créé en premier. Comme prévu, le studio Trolls: World Tour arrivera dans les salles – qui sont encore ouvertes à ce stade – le 10 avril. Mais il sera également disponible sur les plateformes numériques le même jour.

En outre, avec l’arriéré que Disney a déjà prévu pour fin 2020 et 2021, il pourrait être plus judicieux de changer son approche pour le moment. Le problème avec cette approche est double. Premièrement, la perte de Mulan, Black Widow et d’autres sorties de Disney 2020 présente un nouveau coup dur aux théâtres. Mais nous ne savons pas non plus quand Hollywood (et au-delà) reviendra à la normale.

Lequel des autres films 2020 du studio sera affecté?

Avec Wonder Woman 1984, les principales versions de juin 2020 ont officiellement commencé à effacer le calendrier. Mulan et Black Widow sont déjà hors jeu pour l’instant. Mais par cette logique, Disney pourrait se retrouver face à la même décision pour plusieurs autres sorties d’été. Après tout, le studio a trois sorties majeures actuellement en cours pour arriver dans les salles avant le début du mois d’août.

Le week-end du Memorial Day, Disney sort Artemis Fowl, une adaptation de 125 millions de dollars du roman d’Eoin Colfer. Puis l’autre film de Pixar 2020, Soul du réalisateur Pete Docter (Inside Out), sortira à la mi-juin. Enfin, l’aventure Dwayne Johnson-Emily Blunt Jungle Cruise navigue fin juillet. Tous les trois sont des productions pour lesquelles Disney pourrait perdre d’innombrables millions.

Si Warner Bros est sur quelque chose avec sa date d’août 2020 pour Wonder Woman 1984, la saison des films d’été est presque terminée avant même de commencer. Sony a également repoussé ses tentes d’été – y compris Morbius et Ghostbusters: Afterlife – jusqu’en 2021. Disney est donc presque certain de tirer sa propre ardoise estivale du calendrier.

Peu importe si le studio les envoie au numérique ou attend une sortie en salle, une chose est sûre. Rien ne sera plus jamais pareil à Hollywood après ça.