La plus grande peur inspirée par Kim Kardashian, un ami proche Jonathan Cheban

La Fashion Week de Paris est toujours une période passionnante, et elle tient une place spéciale pour Kim Kardashian et son entourage (c’est peut-être même là qu’elle a réalisé qu’elle était amoureuse de Kanye West). Cependant, le plaisir, le glamour et le faste se sont tous arrêtés il y a près de quatre ans lors de la Fashion Week de Paris 2016. C’est à ce moment-là que Kardashian a dû faire face à une expérience déchirante et bouleversante. Elle a été ligotée, volée et laissée traumatisée émotionnellement par le crime.

Kardashian a été ouverte sur l’expérience et comment elle a changé son point de vue, et il semble que ses amis aient pris note de la gravité de la situation. En fait, l’ami de longue date de Kardashian, Jonathan Cheban, a apporté des modifications à sa propre sécurité lors de sa récente participation à la Fashion Week de Paris automne / hiver 2020.

Kim Kardashian a été traumatisée par le vol

Jonathan Cheban, Kim Kardashian et La La Anthony | Johnny Nunez / WireImage

En octobre 2016, Kardashian séjournait à l’Hôtel de Pourtalès à Paris. L’hôtel de luxe aurait dû être sécurisé, mais deux hommes se sont déguisés en policiers et ont menacé un concierge d’accéder à la chambre de Kardashian. C’est à ce moment que les choses sont devenues vraiment effrayantes. L’un des voleurs a mis un pistolet sur la tête de Kardashian et a pris une boîte de bijoux d’une valeur de 6,7 millions de dollars. Ils ont également volé sa bague de fiançailles, qui valait plus de 4 millions de dollars.

Les criminels ont ensuite attaché les mains et les pieds de Kardashian, lui ont mis du ruban adhésif sur la bouche et l’ont enfermée dans la salle de bain. Ils se sont enfuis à vélo avant que Kardashian ne puisse se libérer de ses contraintes et appeler à l’aide. Kardashian est restée assez longtemps pour faire une déclaration à la police, puis est montée dans un avion privé pour rentrer aux États-Unis le plus rapidement possible. Pendant ce temps, Kanye West a brusquement arrêté son concert à New York en plein milieu de la chanson quand il a appris la nouvelle.

Le traumatisme de l’événement a vraiment collé à Kardashian. Elle a appelé cela “la chose la plus effrayante que j’aie jamais connue de toute ma vie” et admet qu’elle pensait qu’elle allait mourir. Elle a changé certaines de ses habitudes dans le but d’assurer plus de sécurité. Par exemple, elle a cessé de publier des messages sur les réseaux sociaux qui montrent son emplacement en temps réel.

Jonathan Cheban est un ami proche de Kim Kardashian

Jonathan Cheban, qui a longtemps été présent à Hollywood en tant qu’expert en relations publiques et manager de célébrités, est un ami proche de Kim Kardashian. Au cours des dernières années, Cheban s’est éloigné de ses racines de relations publiques et s’est concentré sur sa passion pour la nourriture. Cela a si bien fonctionné qu’il est maintenant connu sous le nom de Foodgod et a ouvert plusieurs restaurants.

Bien que les détails exacts de la première réunion de Cheban et Kardashian ne soient pas clairs, des amis disent qu’ils se sont rencontrés lors d’une fête d’anniversaire. Ce qui est évident, c’est que les deux ont tout de suite réussi. Ils ont assisté à plusieurs événements de célébrités ensemble et apparaissent souvent sur les réseaux sociaux des autres. Cheban attribue même à West l’aide à perfectionner son image de Foodgod.

Jonathan Cheban se concentre sur la sécurité à Paris

Depuis que Jonathan Cheban est si proche de Kardashian, il a probablement vu de près les effets traumatisants du vol. Certes, la menace du crime était dans son esprit alors qu’il se dirigeait vers la Fashion Week de Paris. Son plan pour se protéger du genre d’expérience terrifiante que son ami a enduré comprenait de sérieux détails de sécurité.

Cheban s’est présenté à l’événement parisien avec plusieurs agents de sécurité. Cheban ne se fonde pas uniquement sur des expériences de seconde main pour guider ses réflexions sur la sécurité. En 2013, quelqu’un a tenté de voler sa montre de 500 000 $ alors qu’il dînait dans les Hamptons. Il est également très public sur son amour pour les bijoux coûteux. Ceux qui prêtent attention au flux Instagram et au podcast de Foodgod savent probablement qu’il a un collier hamburger de 60 000 $ et un collier de barbe à papa 98 000 $.

Le statut de célébrité de Cheban et son goût pour les bijoux flashy font de lui une cible potentielle pour le vol lors d’un événement aussi médiatisé. Heureusement, il a pu y assister sans incident.