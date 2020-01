La plus grosse erreur d’album d’Ariana Grande selon les fans

Ariana Grande est l’une des pop stars les plus aimées de notre époque. C’est une indéniable hitmaker. Sa personnalité semble à la fois plus grande que nature et terre à terre. C’est un équilibre difficile, et elle le joue bien.

Grande a eu beaucoup de succès en tant que musicienne: après tout, elle est lauréate d’un Grammy. En 2019, elle a remporté le prix du meilleur album pop vocal pour Sweetener, sa création studio en 2018.

Elle a une autre chance d’être acceptée en personne. Elle est nominée pour cinq Grammys cette année. Son nouvel album, Thank U, Next, est nominé pour le meilleur album vocal pop et l’album de l’année.

Malgré son récent succès, il fut un temps où les choses n’allaient pas très bien pour Grande. Les fans se souviennent encore de sa plus grosse erreur, près de quatre ans plus tard.

«Dangerous Woman» était-il un flop?

Ariana Grande | ANGELA WEISS / . via .

Les fans pensent que l’album de Grande Dangerous Woman était un flop. L’album est sorti en 2016. C’était le troisième album de Grande, et son moins réussi par la plupart des métriques.

La plupart conviennent que Dangerous Woman avait de bonnes chansons. Cependant, c’est le seul des albums de Grande qui n’a pas fait ses débuts au numéro un aux États-Unis. Il est devenu platine, donc on ne peut pas exactement l’appeler un flop, mais il n’a certainement pas eu autant de succès que ses autres albums.

Les fans de Reddit ont quelques théories pour expliquer pourquoi Dangerous Woman n’a pas eu le même succès que ses autres albums. L’une concerne le déploiement de la chanson. Avant sa sortie, le plan était que l’album s’intitule Moonlight. La chanson “Focus” de Grande était prévue comme premier single. Quand la chanson n’était pas si populaire, Grande et son équipe ont décidé de prendre l’album dans une autre direction.

Ils ont complètement supprimé «Focus» et changé le nom de l’album. Ce n’était pas un bon début pour Dangerous Woman, et ça ne s’est pas nécessairement amélioré. Le déploiement de la chanson et de la vidéo n’était peut-être pas idéal, mais ce n’est pas la seule chose qui a mal tourné pour Grande.

Le scandale des beignets d’Ariana Grande n’a pas aidé

Juste avant la sortie de son album, Grande a été prise dans un scandale lié aux beignets.

Elle et son petit ami d’alors, Ricky Alvarez, appréciaient ce qu’ils pensaient être un moment privé dans une boutique de beignets en Californie. Alvarez était le danseur de sauvegarde de Grande, et les deux ont une chimie indéniable.

Cependant, ce qui s’est passé dans la boutique de beignets ferait que les fans le détestent. À leur insu, Alvarez et Grande étaient filmés par la caméra de sécurité du magasin.

Dans la vidéo, Grande lèche certains des beignets lorsqu’elle pense que personne ne regarde. Il est clair qu’Alvarez la pousse. Le scandale, et Alvarez lui-même, pourrait avoir quelque chose à voir avec la raison pour laquelle Dangerous Woman a échoué, à plus d’un titre.

Scooter Braun et Ariana Grande ont cessé de travailler ensemble juste avant la sortie de l’album

Braun est bien connu dans l’industrie de la musique. Il a fait plus d’une énorme carrière. Il a travaillé avec des gens comme Justin Bieber. Il est une figure quelque peu controversée dans l’entreprise, mais quand il s’agit de Braun et Grande, c’est elle qui a créé la controverse.

Braun dit qu’il a cessé de travailler avec Grande à cause d’un mauvais petit ami. Bien qu’il soit trop diplomatique pour nommer des noms, la chronologie pointe vers Alvarez. Les fans pensent que Dangerous Woman a échoué en partie parce que Grande n’avait pas l’expertise de Braun.

Après avoir rompu avec son petit ami, Grande s’est réconcilié avec Braun. Il fait actuellement à nouveau partie de son équipe et a probablement beaucoup à voir avec le succès de son récent travail.

Grande est une artiste talentueuse. Elle travaille dur sur sa musique et elle est dévouée à ses fans. Ils l’aiment en retour, même s’ils savent qu’elle n’est pas parfaite. Tout le monde fait des erreurs. Tout ce que Grande peut faire est de passer à autre chose, et j’espère qu’elle aura une autre chance d’accepter un Grammy en personne.