La police Covid Sting attrape 30 pédophiles qui tentent de rencontrer des enfants pour des rapports sexuels

La police de Virginie a déclaré avoir nettoyé 30 pédophiles tentant de rencontrer des enfants pour des relations sexuelles.

«L’opération COVID Crackdown» a été conçue pour capturer des prédateurs s’attaquant à des jeunes qui sont obligés de faire leurs devoirs sur Internet et de passer plus de temps en ligne au coronavirus épidémie.

Dans la piqûre, la police affirme que chaque délinquant a utilisé des plateformes en ligne pour entamer des conversations explicites dans le but de solliciter des relations sexuelles avec un enfant, sans se rendre compte qu’il s’agissait en fait d’un policier se faisant passer pour un.

Ils se sont arrangés pour rencontrer la victime à un endroit convenu; Quand chacun est arrivé, ils ont trouvé une équipe de détectives qui les attendaient à la place et ont été placés en garde à vue.

L’opération visait un seul comté de Virginie – Fairfax – qui ne compte que 22 000 habitants.

Les hommes arrêtés étaient âgés de 20 à 74 ans; ils ont été collectivement inculpés de 68 crimes.

Selon la police, les fermetures d’écoles et la mise en œuvre de l’enseignement à distance ont accru la présence en ligne de nombreux enfants et les ont involontairement exposés à un risque plus élevé d’exploitation.

“Nos détectives sont restés vigilants et ont reconnu la menace accrue que représentent les prédateurs en ligne ces dernières semaines”, a déclaré le major Ed O’Carroll, commandant du Bureau des crimes majeurs.

“Je salue leur capacité à s’adapter pendant cette pandémie de santé publique sans précédent et à le faire dans l’intérêt de protéger nos enfants et de rendre justice à ceux qui commettent ces crimes répugnants.”

Il a conseillé aux parents de surveiller de près les activités en ligne de leurs enfants et d’utiliser les paramètres de sécurité disponibles pour empêcher l’utilisation de sites ou de plates-formes adaptés à leur âge.

Ils devraient également encourager les enfants à signaler toute personne engageant des conversations inappropriées ou essayant de les contraindre à fournir des images sexuellement explicites d’eux-mêmes.

