La police de Baltimore diffuse une vidéo du moment où Carmen Rodriguez a été abattue dans son magasin devant ses enfants

Une maman de Baltimore a été tuée par balle dans son propre magasin devant ses enfants.

La police a publié des images de sécurité horribles des derniers moments de la vie de Carmen Rodriguez, 36 ans, alors qu’elle était abattue alors qu’elle travaillait dans une épicerie familiale avec ses enfants le 22 décembre.

La vidéo montre un homme sortant d’une voiture garée devant le magasin au 157 N Kenwood, achetant un article et partant.

Il revient du côté conducteur et rentre avant que ce qui semble être un deuxième homme, vêtu de noir et portant un masque et des gants, émerge du côté passager.

Il entre dans le magasin avec une arme tirée et atteint violemment le comptoir de Rodriguez, avant de tirer le coup fatal. Il fuit ensuite le magasin et monte dans la voiture qui part immédiatement.

AVERTISSEMENT CONTENU GRAPHIQUE:

La jeune mère laisse derrière elle quatre enfants âgés de sept ans à seulement 5 mois, ainsi que son époux dévasté Derrick Galan.

“Ce gars, qui qu’il soit, il est entré. Il a tiré sur ma femme devant mes enfants”, a-t-il déclaré. Fox45. “Les enfants étaient là.”

“Elle leur a donné de l’argent. Pourquoi aurait-il tiré sur elle? C’est ce que je ne comprends pas. Il a vu les enfants.”

“J’ai besoin d’aide, s’il vous plaît. Si quelqu’un sait quelque chose, dites quelque chose, s’il vous plaît. Qu’est-ce que je vais dire à mes enfants maintenant? Le grand m’a toujours demandé:” Où est ma mère? ” Il a vu ce qui s’est passé, mais il est confus. “

Le couple a possédé et travaillé chez Kim Deli and Grocery pendant environ 15 ans et n’a jamais eu aucun problème.

La belle-sœur de Rodriguez a déclaré que son frère avait convaincu sa femme de quitter son dernier emploi car la région était trop dangereuse.

Un homme de 29 ans arrêté pour meurtre en décembre

En référence à l’homicide survenu le 22 décembre 2019, dans le bloc 100 de North Kenwood Avenue, les détectives d’homicide ont arrêté Terrance Peterson, 29 ans, en lien avec ce meurtre. pic.twitter.com/yJbkoZRCnp

– Baltimore Police (@BaltimorePolice) 10 janvier 2020

La police a déclaré qu’elle recherchait deux suspects et a offert une récompense de 5 000 $ pour les informations ayant conduit à leur capture.

Vendredi, ils ont arrêté un homme de 29 ans nommé Terrance Peterson dans le cadre du meurtre; ils n’ont pas précisé s’il était soupçonné d’être le tireur ou le chauffeur de la fuite.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.