La police enquête sur une libération intentionnelle de punaises de lit chez Walmart

En Pennsylvanie, la police enquête sur une libération intentionnelle de punaises de lit à l’intérieur d’un Walmart.

Un directeur du magasin de Washington Township a contacté les autorités après qu’un employé a découvert jeudi une bouteille de pilules fermée remplie d’insectes vivants dans le vestiaire des hommes. Go Erie signalé.

Le conteneur était caché dans une veste de garçon à vendre dans le magasin.

Après avoir jeté le manteau et la bouteille, Walmart a contacté la société d’hygiène Ecolab, qui a envoyé un technicien pour scanner le magasin le lendemain.

Le technicien a trouvé plusieurs autres insectes rampant dans la cabine d’essayage et a confirmé qu’il s’agissait de punaises de lit.

Samedi, un autre employé de Walmart a trouvé une deuxième bouteille fermée, cette fois près d’un présentoir de ceinture, contenant plusieurs punaises de lit mortes.

La police a récupéré cette bouteille pour analyser les empreintes digitales et peigne les images de surveillance du magasin; aucune arrestation n’a encore été effectuée.

“J’espère que ce n’était pas une farce d’un employé. On dirait que deux employés distincts ont trouvé deux bouteilles distinctes deux jours de suite”, a déclaré le soldat d’État Cindy Schick au New York Times.

“Nous n’avons eu aucun autre incident impliquant des punaises de lit dans notre région”, a-t-elle ajouté.

Comme leur nom l’indique, les punaises de lit sont de minuscules parasites qui vivent généralement dans des matelas et des cadres de lit, se nourrissant d’humains endormis en mordant et en suçant leur sang. Ils peuvent cependant être transférés sur les vêtements ou les bagages.

Ils ne propagent pas la maladie, mais leurs piqûres provoquent des démangeaisons et donc des problèmes de sommeil. Ils peuvent passer des mois sans se nourrir, et plus une infestation est laissée sans contrôle, plus il est difficile de s’en débarrasser.

