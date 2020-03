La politique Instagram de Joe Rogan garantit que les fans peuvent lui faire confiance

La façon dont nous consommons les informations évolue plus rapidement que jamais. Les annonceurs ont travaillé pour s’adapter à cette nouvelle réalité en modifiant la façon dont ils diffusent leur message auprès des clients potentiels, et cela signifie faire preuve de créativité avec les avenants.

Le résultat final est que de nombreux fans se méfient de toute approbation qu’ils voient apparaître dans le fil d’une célébrité. Comment savoir ce qui est réel et ce qu’est juste un jour de paie? Comment pouvez-vous croire tout ce que vous voyez ou entendez en ligne?

Joe Rogan reconnaît très bien à quel point sa propre crédibilité peut être menacée s’il ne fait pas attention à la façon dont il gère les avenants et les parrainages payés. Le gourou du podcasting a promulgué des politiques de médias sociaux qui aident les fans à savoir qu’il est l’une des rares voix en lesquelles ils peuvent avoir confiance.

Joe Rogan est extrêmement réussi en tant que podcaster

Joe Rogan | Michael Schwartz / WireImage

Joe Rogan est l’ancien animateur de l’émission de télévision Fear Factor et un commentateur couleur pour les arts martiaux mixtes. Cependant, l’un de ses rôles les plus connus est peut-être l’hôte de son propre podcast appelé The Joe Rogan Experience. Le spectacle est célèbre pour son attitude irréfléchie et sa concentration sur la création de contenu de haute qualité.

Dans un monde où le podcasting devient de plus en plus populaire chaque jour qui passe, le média est bondé. Les auditeurs ont de nombreuses options à leur disposition, et les personnes qui tentent de sortir avec un nouveau podcast suivent souvent des formules éprouvées pour garantir le succès monétaire. Rogan n’a suivi aucune de ces règles.

Il crée des épisodes bien plus longs que les 22 minutes recommandées. Il a résisté à la possibilité de s’associer à des réseaux afin de créer quelque chose de complètement propre. Il ne demande pas d’avis positifs. Il n’a même pas essayé de monétiser son podcast à ses débuts.

Il a simplement laissé l’expérimentation se développer de manière organique pendant qu’il se concentrait sur la création d’un excellent contenu, et cela a fonctionné. Aujourd’hui, il est l’un des podcasteurs les plus performants avec la possibilité de retirer plus de 75 000 $ par épisode!

Joe Rogan veut que ses auditeurs lui fassent confiance

Il est très important pour Rogan que les auditeurs puissent croire en ce qu’il dit. Dans un clip de lui discutant de ses stratégies, il est spécifique sur ses politiques Instagram.

Il indique clairement qu’il ne met rien sur Instagram parce qu’il a été payé pour le faire. Il sait que certaines personnes sont sceptiques et pense que ses mentions sont payées, mais il insiste sur le fait que tout ce qui figure sur son compte Instagram (sauf s’il s’agit de sa propre marchandise pour l’émission) est partagé simplement parce qu’il l’aime et y croit. “Je les aime. Je ne veux rien d’eux », explique-t-il.

Joe Rogan limite également la quantité de publicité sur son émission

La plupart des podcasts sont remplis de publicités. Dans une émission d’une heure, les auditeurs peuvent obtenir quatre ou cinq pauses publicitaires qui comportent une annonce préenregistrée pour le sponsor ou la lecture de l’hôte de podcast à partir d’un script sur le produit.

Rogan, fidèle à sa forme, a résisté à ce format pour son propre spectacle. Au lieu de remplir le flux avec les messages des sponsors, il ne partage les informations sur les sponsors qu’au tout début du programme. Le reste est une exploration ininterrompue du sujet traité.

Les fans apprécient vraiment que le spectacle de Rogan ait un flux naturel et engageant à cause de ce choix. Bien qu’il puisse sûrement vendre plus de publicité à un prix plus élevé en ajustant le format, il reste concentré sur une expérience de haute qualité. Cela permet aux auditeurs de vraiment entrer dans les conversations que Rogan a avec ses invités – même lorsque ces invités se révèlent être des figures controversées.

Quant à ses plans futurs, Rogan a déclaré qu’il serait ravi de faire venir Kim Kardashian dans la série. Il dit qu’il est impressionné par ses efforts de réforme pénitentiaire, et ce serait certainement un sujet de conversation intéressant. Cependant, il serait également fascinant d’entendre les deux parler de leur philosophie du parrainage et de l’influence des médias sociaux, car ils semblent l’aborder sous des angles complètement différents.