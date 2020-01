La poupée Elsa “ hantée ” continue de retourner dans sa famille après avoir été jetée

Une famille du Texas ne semble pas pouvoir abandonner une poupée Elsa “hantée” du film “Congelé.“

Le jouet a été donné comme cadeau de Noël à la fille d’Emily Madonia en 2013 et a terrifié la famille car avec sa capacité à parler anglais et espagnol, à fonctionner lorsqu’il est éteint et même à retrouver son chemin lorsqu’il est jeté, selon un rapport par click2Houston.com.

“Pendant deux ans, il l’a fait en anglais”, a déclaré Emily à la publication faisant référence à la poupée chantant “Let It Go” après avoir appuyé sur un bouton du collier. “En 2015, il a commencé à le faire en alternant entre l’espagnol et l’anglais. Il n’y avait pas de bouton qui les a changé, c’était juste aléatoire.”

Ajoutant à l’élément de fluage était le fait que la famille n’avait pas changé la batterie depuis qu’elle en était propriétaire et qu’elle “commencerait à parler et à chanter” au hasard même lorsqu’elle était éteinte, a rapporté la prise.

Naturellement, la famille était assez énervée pour jeter la princesse Disney à la poubelle, pour la faire revenir des semaines plus tard à l’intérieur de leur maison.

“Les enfants ont insisté sur le fait qu’ils ne l’avaient pas mis là-bas, et je les ai cru parce qu’ils n’auraient pas fouillé les poubelles à l’extérieur”, a expliqué Emily.

Désormais parlant uniquement en espagnol, Elsa a été écartée une deuxième fois avec une grande précaution, comme détaillé dans un post Facebook d’Emily, à côté d’une photo de la poupée aux cheveux blonds et aux yeux bleus perchée devant leur maison.

“Ok les gars, sérieusement, nous avons besoin d’aide”, a écrit Emily. “Pour récapituler pour ceux d’entre vous qui n’ont pas suivi notre saga de poupées Elsa, Mat l’a jeté il y a des semaines et nous l’avons trouvé à l’intérieur d’un banc en bois. D’accord – nous avons donc été étranglés et emballés hermétiquement dans son propre sac à ordures et avons mis ce sac à ordures À L’INTÉRIEUR d’un autre sac à ordures rempli d’autres ordures et l’avons mis au fond de notre poubelle sous un tas d’autres sacs à ordures et à roulettes et le ramasser le jour des ordures “, a-t-elle poursuivi.

“Génial, non? Nous sommes sortis de la ville, nous l’avons oublié. Aujourd’hui, Aurélia dit” Maman, j’ai revu la poupée Elsa dans le jardin. “AIDEZ-NOUS À ENLEVER CETTE POUPEE HAUTE”, a-t-elle posté.

Emily a dit qu’elle savait que c’était la même poupée à cause des marques de sa fille.

“La plupart des penseurs logiques croient que c’est une farce, mais je ne comprends pas comment ni quand cela a été fait, surtout parce que le camion à ordures l’a emporté”, a-t-elle ajouté.

En dernier recours, la famille l’a envoyée à un ami «sans adresse de retour». Mardi, Emily s’est rendue sur les réseaux sociaux pour informer les abonnés que la poupée avait atteint sa destination.

“Mon ami Chris Hogan a reçu la poupée aujourd’hui. 1500 miles d’ici. (Il l’a demandé, ne soyez pas méchant!) Il est au travail maintenant mais je lui ai demandé de vérifier le marqueur que ma fille a coloré dessus quand il rentre à la maison, donc nous pouvons nous assurer que c’est la même! Oui, je suis déraisonnablement paranoïaque maintenant “, a-t-elle admis.

“Les deux fois, la poupée est réapparue deux semaines plus tard (ou je devrais dire, nous l’avons trouvée deux semaines plus tard, mais difficile de dire combien de temps elle était là) alors je suis curieux de savoir comment ça va aller d’ici. C’est tout ce que j’ai pour l’instant . “

Emily a dit à click2Houston.com ses plans si Elsa faisait une troisième apparition indésirable.

“Si la poupée revient, je devrai peut-être ouvrir mon esprit à certaines des solutions les plus surnaturelles”, a-t-elle déclaré.

TooFab a demandé à la famille de commenter. Et nous vous tiendrons au courant des mouvements d’Elsa.