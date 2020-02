La première chanson de Led Zeppelin créditée à Jimmy Page et Robert Plant

Lorsque le premier album de Led Zeppelin a frappé les magasins de disques en 1969, l’écriture de chansons n’était pas son principal attrait. La version blues-heavy s’inspire des œuvres des maîtres du genre (dont Willie Dixon et Howlin ’Wolf). Ce qui a poussé les fans de rock à acheter le disque, c’est l’attaque unique de Zep.

De «Good Times Bad Times» à «How Many More Times», le son torride du quatuor est devenu sa marque de fabrique. Glyn Johns, qui avait travaillé avec les Beatles et les Stones à cette époque, a qualifié Zep d ‘«incroyable», ajoutant qu’il n’avait «jamais entendu un groupe jouer de cette façon auparavant».

En effet, aucun groupe n’avait jamais jumelé un guitariste comme Jimmy Page avec un batteur comme John Bonham. Lorsque vous avez ajouté la puissance pure de la voix de Robert Plant et les prouesses techniques de John Paul Jones, vous aviez un mastodonte.

Sur Led Zeppelin II, les fans ont une meilleure idée des originaux de Zep. Les auditeurs ont également eu leur premier aperçu de l’équipe de composition de chansons de Page / Plant qui produirait «Stairway to Heaven» et tant d’autres classiques.

«Ce qui est et ce qui ne devrait jamais être» a été la première vraie page / plante

Led Zeppelin, mars 1969, Copenhague | Jorgen Angel / Redferns

Les auditeurs ont vu Zep dépasser son premier album dès le premier morceau de Led Zeppelin II. Avec «Whole Lotta Love», Page avait créé l’un des meilleurs riffs de rock de tous les temps. Cependant, les paroles de Plant n’étaient pas si originales, ce qui a conduit à un procès sur toute la ligne.

Sur le disque, vous avez vu les quatre membres de Zep (mais pas le parolier Dixon) partager un crédit de composition sur “Whole Lotta Love”. Mais la deuxième chanson, «Qu’est-ce qui est et ce qui ne devrait jamais être», présentait pour la première fois le timbre Page / Plante.

“Et si je te le dis demain”, Plant chante avec un flair mystique au début de la chanson. Un accompagnement swing et jazzy le soutient ensuite. La plante continue, “Prends ma main, enfant, viens avec moi / C’est dans un château que je t’emmènerai / Eh bien, ce qu’ils vont dire sera.”

Ensuite, le groupe se met en marche. Alors que le premier album variait généralement entre «lourd» et «plus lourd», les fans avaient eu un aperçu de ce style de page / plante sur «Babe, je vais te quitter» (une chanson d’Anne Bredon reprise par Joan Baez). En tant qu’auteurs-compositeurs, ils ont adoré utiliser les effets de «la lumière et de l’ombre» et «Ce qui est et ce qui ne devrait jamais être» l’a fait ressortir.

La «lumière et l’ombre» de Page / Plant est également apparue sur «Ramble On»

Jimmy Page et Robert Plant de LED ZEPPELIN à Londres, décembre 1968 | Dick Barnatt / Redferns

Vous avez une idée du goût des membres du groupe dans la musique en regardant les crédits de composition de Zep. Des agressions auditives telles que «Heartbreaker» et «Whole Lotta Love» ont crédité les quatre hommes du groupe. Mais le «Merci» léger et aéré appartenait à Page / Plant. (Bonham expose certaines parties de la chanson.)

Lorsque vous arrivez à “Ramble On” sur la deuxième face de l’album, vous trouvez à nouveau Page et Plant déployant leur approche “lumière et ombre” de la composition. Ce morceau, couplé à «What Is and What should Never Be», a annoncé l’arrivée d’une formidable équipe de compositeurs.

Alors que le couple sortait occasionnellement les Led sur des pistes comme “Immigrant Song”, l’équipe de Page / Plant perfectionnerait sa méthode “lumière et ombre” sur “Stairway”, “Over the Hills and Far Away” et “Ten Years” Disparu.” Cela a commencé sérieusement avec la deuxième piste sur Led Zeppelin II.

