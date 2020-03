La première date de la saison 10 de ‘RHOBH’ fuit sur l’application Bravo

L’une des premières les plus attendues de Bravo est la saison 10 de The Real Housewives of Beverly Hills. L’émission avait été diffusée au cours des dernières semaines de l’année jusqu’à la saison 9 lorsqu’elle a commencé en février. Pour la dixième saison, février allait et venait et mars allait et venait également. Le réseau câblé n’a même pas sorti de bande-annonce pour la nouvelle saison et il n’y avait pas de date fixe en vue, jusqu’à aujourd’hui.

Le casting de «RHOBH» | Bruce Glikas / WireImage

La saison 10 de la série télé-réalité sera la première sans Lisa Vanderpump qui est partie après avoir été accusée d’avoir divulgué des histoires. Le casting de la saison à venir comprend Kyle Richards, Teddi Mellencamp, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Lisa Rinna et Denise Richards. Il y a également eu deux nouveaux ajouts à l’ensemble: Sutton Stracke et Garcelle Beauvais.

Un compte de fan de Housewives parcourait l’application Bravo lorsqu’ils ont découvert la date de la première de l’émission. Selon la capture d’écran, RHOBH sera diffusé le mercredi 15 avril à 21 h. ET. Le cadre montre toujours Vanderpump dans l’image de distribution, mais c’est aussi parce qu’aucune nouvelle photo n’a été publiée.

Cela pourrait être un signe que Bravo prévoit de sortir bientôt la bande-annonce si nous sommes à un peu plus d’un mois du début de la saison 10.

Lisa Vanderpump est-elle manquée sur «RHOBH»?

La nouvelle saison de RHOBH sera la première sans l’un des points d’ancrage de l’émission, Vanderpump. Cependant, bon nombre de ses membres actuels ne semblent pas lui manquer.

Jayne est l’une des femmes au foyer qui ne manque pas du tout la présence de Vanderpump. Lors d’une apparition au Wendy Williams Show, elle s’est assurée d’externaliser que le restauranteur était remplaçable, comme tout le monde.

«Personnellement, elle ne me manque pas. Voici le truc… Tout le monde est remplaçable », a déclaré Jayne à Williams. “Nous savons tous que. Le spectacle continue toujours. Peu importe. Et je pense que nous avons la preuve que le monde continue de tourner. Les femmes au foyer continueront toujours. “

Ce n’était pas la seule fois où Jayne avait apparemment jeté de l’ombre sur Vanderpump. Lorsque la hitmaker «XXpen $ ive» était invitée sur Watch What Happens Live, elle a lancé un petit coup au résident de «Villa Rosa».

“[Vanderpump] ne ressemblait pas à elle l’an dernier. Je me demande s’il y a une chance que nous puissions voir tout le monde au moins en quelque sorte s’entendre un peu cette année avec Lisa », a demandé un appelant.

Cohen a souligné que Vanderpump n’était pas “dans l’émission cette année” et a ajouté: “elle n’est malheureusement pas dans l’émission cette saison”.

C’est à ce moment-là que Jayne a fait une fouille et a dit: “Est-ce malheureux cependant?”

Lisa Vanderpump explique sa sortie

Après des mois sans parler à la presse de sa sortie de RHOBH, Vanderpump s’est finalement ouverte et a révélé les raisons qui l’ont amenée à démissionner.

“J’ai été dans une position où toute la distribution a été contre moi auparavant”, a déclaré Vanderpump dans une interview avec People. “Mais cette fois, notre fondation s’en prenait aux femmes, et elle ne le méritait pas. Et soudain, pour commencer à les traiter tous en me criant et en me criant lors de ce premier voyage [to the Bahamas], Je me suis dit: “Qu’est-ce que je fais?” Et c’était vraiment ça. “

Vanderpump subissait également la perte de son frère qui a pesé lourd dans sa vie. Cependant, ne vous sentez pas mal pour la femme riche, elle gère très bien ses restaurants et en tant que productrice des règles de Vanderpump.